El paraíso insoportable

Mallorca ha sufrido durante este verano temperaturas superiores a República Dominicana, Egipto o Jordania de forma continuada, tres destinos turísticos en temporada baja durante los meses de julio y agosto precisamente por los altos valores que durante esas fechas marcan sus termómetros, condiciones generalmente incompatibles con el bienestar y por supuesto con el turismo. Pero ya es más fácil sufrir un golpe de calor en la plaza de España esperando el milagro mariano de la aparición de un taxi libre que visitando el templo de la diosa Hatshepsut en la orilla occidental del Nilo. Así que no es descartable que el cambio en el modelo turístico en la isla lo imponga antes el cambio climático que la voluntad política, a la que no mueve ni la insoportable masificación ni preocupa la extrema fragilidad que la industria turística descubrió de forma global con el estallido de la pandemia. Además, de mantenerse el persistente sofoco en los próximos estíos, como auguran en todo el Mediterráneo los científicos, el cambio se fraguará sin negociación, moratoria o periodo de transición. De golpe el paraíso se habrá vuelto insoportable. Y los turistas buscarán las suaves brisas del norte de España, los paisajes de la Italia alpina, la paz de la Selva Negra alemana o los caminos verdes de Irlanda. Mallorca quedará para escapadas de primavera u otoño, si no hay aviso naranja por gota fría y lluvias torrenciales.

Los progresivos veranos más cálidos tienen muchísimos más efectos, sobre el consumo energético, la agricultura y los cultivos tradicionales en la isla y principalmente sobre los recursos hídricos, exprimidos ya hasta la última gota y sometidos a un test de estrés durante los meses de julio y agosto por actividad de la planta hotelera y vacacional y la superpoblación.