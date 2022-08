Desesperanzados

Los acontecimientos de 1968 en EE.UU. y Europa, especialmente en París, protagonizados fundamentalmente por estudiantes, que, esencialmente, cuestionaban el modo de vida de la sociedad de consumo, no eran fruto de una visión alternativa de ésta, sino de la indignación que les producía. No era una crisis universitaria, era una crisis de civilización. Se generaron una panoplia de valores que todavía impregnan las sociedades occidentales, como la llamada revolución sexual, la lucha por los derechos civiles, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, etc. Participaron de esos acontecimientos, directa o indirectamente, intelectuales como Chomski, Marcuse, Althusser, Sartre, Beauvoir, Lacan, Fromm, Derrida, Foucault, etc. También tuvo influencia en la universidad española, donde alentó la lucha contra la dictadura. Sin embargo, esos valores permearon a la sociedad de consumo, se incorporaron a la misma, pero no la cambiaron porque la indignación no era una revolución, el paso a una sociedad diferente, porque para ello se necesita enarbolar un valor supremo alternativo, y no hay más valor supremo que la libertad. No fue el caso español porque aquí carecíamos de ella. En España se juntaron durante el tardofranquismo de los años setenta la influencia del 68 y la difusa esperanza del fin de la dictadura que acompañaba al deterioro vital de Franco. Existía, por supuesto, el temor por parte de una mayoría despolitizada a un conflicto civil, pero tanto desde la oposición organizada del PCE como de los sectores que se reclamaban del socialismo, como de la democracia cristiana, como de los sectores más evolucionados del franquismo existía la convicción que no había más futuro que la democracia y la integración en Europa. Existía esperanza. Esta esperanza fue lo que alimentó la acción de unos y otros que culminó en las elecciones de 1977 y en la Constitución de 1978.

El terrorismo del Frap, Grapo y, principalmente, ETA, acompañaron al gobierno de Suárez. También las consecuencias de la crisis económica de 1974 que dispararon la inflación hasta extremos insoportables y condujeron a los pactos de La Moncloa para estabilizar la economía. Cuando a todo ello se unió la dimisión no explicada de Suárez, el intento de golpe de Estado de febrero de 1982 y la elección de Calvo-Sotelo, que integró a España en la OTAN, en la sociedad española volvió a presentarse el fantasma de la desesperanza. Pero fue ahuyentado por el liderazgo de Felipe González en el PSOE y en la sociedad española. El eslogan electoral de González: «que España funcione», volvió a alentar una esperanza que se concretó en un aluvión de votos procedentes tanto de la izquierda como de sectores del centro político, liberales y demócrata-cristianos. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero de 1986, fue un hito en su historia y la confirmación de que la esperanza en un futuro esplendoroso no era simplemente fruto del deseo, sino de la acción de la razón política. La celebración de los juegos olímpicos de Barcelona de 1992 y la Expo de Sevilla marcaron el final de los felices ochenta y de la esperanza que anidaba en la confianza del país en sí mismo. Era una esperanza que no era sentida por la izquierda o por la derecha, pues no existía el nivel de polarización política del presente, era sentida por la mayoría de españoles. Los escándalos de la corrupción que acompañaron al PSOE: Filesa, Rubio y De la Concha, Albero, García Valverde, Mario Conde, la fuga de Luis Roldán y la crisis económica de 1992, que elevaron el paro registrado en 1993 del 16% al 24% y un déficit del 7%, conllevaron la decadencia del PSOE, el fin de la esperanza de los ochenta y el inicio de la polarización ideológica que culminó con la victoria de Aznar en las elecciones de 1996. Los primeros años de Aznar se caracterizaron por la privatización de las empresas públicas y su ocupación por amigos, como Villalonga en Telefónica, y a su través, la intervención en el mercado televisivo; también en las cajas de Ahorro, como Blesa en Caja Madrid. Tuvo un momento brillante cuando se entró en el euro, que hizo renacer alguna pequeña esperanza. Pero su alejamiento de Europa, su alineamiento con Bush Jr. y la invasión de Irak precipitaron otra vez a España en el pozo de la desesperanza. El triunfo de Zapatero tras los atentados de 2004 supuso un vuelco en la voluntad política de mantener la unidad de la ciudadanía en torno a los retos del futuro. Se reforzaron los mimbres de la división social mediante los artefactos de la memoria histórica, la reivindicación partidista de la II República y el reforzamiento de los nacionalismos periféricos que culminarían en los luctuosos acontecimientos de 2017. Existía consenso en retornar la dignidad a los represaliados y asesinados por la dictadura y en la recuperación de sus cuerpos de las fosas en las que estaban ocultos y enterrados, pero no en la imposición de una visión oficial y sectaria de la historia como verdad histórica. La verdad está en la historia, pero la historia no es la verdad que pueda imponerse desde el Estado. La crisis de 2008, negada por Zapatero, «una desaceleración», condujo a la congelación de las pensiones, a reducir el sueldo a los funcionarios, a una reforma laboral, al incremento del paro, al movimiento del 15M y a la derrota de Rubalcaba frente a Rajoy. El 15M no fue sino el estallido de una indignación que no tuvo otro corolario que la irrupción de dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, más tarde Vox, que debilitarían el bipartidismo hasta su recuperación en el presente. Rajoy, con mayoría aplastante, rodeado de corrupción (Gürtel) y delito (Kitchen), fue incapaz de reunificar a la nación, de acometer las reformas estructurales que precisaba el Estado, instalado en una indolencia que sólo pudo romper el rey Felipe VI en su discurso del 3 de octubre de 2017. Se acabaron los rescoldos de una esperanza que dispersó el viento con la ascensión al poder del autócrata narcisista Sánchez. Ya sin la más mínima gota, transitaremos por la vergüenza partitocrática parasitaria (Eres) y su manipulación de la justicia, condenados a la ineficiencia, al clientelismo, a la colonización partidaria del Estado, a la propaganda, a la injusticia, a una cadena interminable de ciclos trufados de estallidos de indignación; y a una desesperanza que casi se puede comparar con la de los réprobos del infierno cristiano. A eso le llaman democracia.