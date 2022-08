El PP viola reiterada y flagrantemente la Constitución

Demos por constatado lo evidente: el Gobierno pugna por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la misma razón que el PP se empecina en bloquearla, ambos pretenden establecer su férreo control sobre la Judicatura, ser decisivos en el nombramiento de los altos cargos, o lo que es lo mismo: situar a los jueces de su cuerda en puestos clave. Sirva de ejemplo la condena a pena de cárcel que el Tribunal Supremo ha impuesto a Griñán: de haber sido la Sala de corte progresista, en lugar de tener la actual mayoría conservadora, la sentencia hubiera sido otra. Se puede decir algo semejante de muchas otras sentencias. Es la nauseabunda politización de la Judicatura española, que no se resolvería dejando que los jueces eligieran a su órgano de gobierno (es lo que quiere la derecha), puesto que daría carta de naturaleza a un corporativismo nítidamente conservador, que hunde sus raíces en los tenebrosos tiempos de la dictadura franquista. Sucede que en el caso actual la razón cae de parte del Gobierno, pues es insostenible, aunque se sostenga, que lo que establece la ley no se cumpla dado que el PP, con un bloqueo ilegalmente ventajista, niega la renovación del CGPJ aguardando para hacerlo a que las urnas le sean propicias y así asegurarse una nueva mayoría conservadora. El descrédito deviene absoluto, pero al partido de la derecha no le importa; primero con Pablo Casado y ahora con el supuesto moderado Núñez Feijóo la consigna es la misma: impedir a toda costa la renovación. Al PP le importa un bledo que la Judicatura esté hecha unos zorros. Vale para lo que acontece lo que el ministro de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, sentenció sobre la crisis de 2008: «Que España se hunda, nosotros la rescataremos».

El problema, de envergadura, radica en que la quiebra constitucional gestada por dilatar sine die la obligada renovación del CGPJ, además de suponer una constante y flagrante violación de la Constitución, es una bomba de fragmentación para la estabilidad institucional, contribuye a que la crisis constitucional de la que tanto se habla y que nunca acaba por reventar, ascienda otro peldaño. Cuando acontezca, se dirá que fue inesperada, que no se vio venir. Bueno, lo que se ha hecho y se hace con la Judicatura es un elemento imprescindible para que suceda. Lo peor es que el PP lo sabe. También el PSOE. Se comprueba que no es suficiente para que se busque remediar una de las grandes carencias que lastran la institucionalidad española. Cierto que no hay fórmulas perfectas para que el gobierno de los jueces no se convierta en lo que padecemos, pero algo hay que hacer para cortar de cuajo lo que es una infección de tomo y lomo que acabará por provocar incoercible septicemia. Otra institución concernida: el Tribunal Constitucional (TC). También se ha de renovar. Lo establece la ley. El combate entre PP y PSOE ha sido desastroso para su prestigio. Solo faltaba que Manuel Marchena, presidente de la Sala de los Penal del TS, magistrado que hace siempre y en todo momento política (sentencia de los independentistas catalanes), al igual que el presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, renuncie a integrarse en el TC. Hila fino Marchena, que se ha percatado de lo deteriorada que está la cosa. Cómo no lo va a estar si el PP nombró en su día para presidir el TC a un afiliado del partido, si el PSOE quiere colocar en la presidencia a Cándido Conde Pumpido. El Tribunal de Garantías, creado en tiempos de la Segunda República, rescatado por la Constitución de 1978, es otro órgano en trance de muerte. Las responsabilidades se las reparten PP y PSOE. Acotación lamentable.- El PSOE de Francina Armengol (lo denominan PSIB) jamás pierde ocasión de defraudar. Lo ocurrido con el patrocinio de Son Moix es entender la política como compraventa de favores. Los clérigos de Més, sepulcros blanqueados, más vale que callen. Sus hipócritas aspavientos lo son a beneficio de inventario.