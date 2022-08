Incivisme a Mallorca, l’assignatura pendent

Existeix un gran consens a l’hora de determinar que un dels mals que afligeixen el nostre entorn i les nostres relacions és l’incivisme regnant arreu, vagis on vagis. La relació de greuges seria interminable, però tots tenen en comú un menyspreu per les més elementals normes de convivència unit a una manca de vigilància i autoritat per part dels qui l’han d’exercir vertaderament alarmant.

La desesperació dels veïnats del barri de Santa Catalina de Palma estaria probablement al top d’aquesta relació de despropòsits. La magnitud del problema és tal que viure en aquell redol de la nostra ciutat s’ha convertit gairebé en una qüestió de supervivència: renou a tota hora, brutor, comportaments que excedeixen amb escreix el límit d’allò tolerable... Un infern per a qui només desitja -i en té tot el dret, òbviament- viure en pau i harmonia amb el veïnatge i poder dormir els vespres, dues aspiracions que els poders públics -l’ajuntament de Palma, en aquest cas- tenen l’obligació de garantir tot fent complir la llei i la normativa elaborada a l’efecte. Però dóna la sensació que allò que impera, mentre no es demostri el contrari, és la màniga ampla, és a dir, una mal entesa tolerància i un «campi qui pugui» que no fa més que provocar una indignació i un malestar creixents entre la gent d’aquesta singular barriada de Palma.

En un segon lloc d’aquest rànquing dels despropòsits trobaríem l’estat en què es troben els voltants de la plaça d’Espanya de la nostra ciutat. L’experiència de sortir de l’Estació Intermodal i veure la lamentable situació d’abandonament en què es troba l’Hostal Terminus, un dels emblemes patrimonials de Palma, és realment de vergonya aliena. No estam parlant d’un suburbi qualsevol -amb tot el respecte que em mereix qualsevol barri de la ciutat, evidentment- sinó de la que potser és la primera i més important estampa de la capital de la nostra Comunitat Autònoma. Com a usuari habitual de la línia de tren que uneix es Pont d’Inca -el lloc on visc- amb Palma, he de confessar que he arribat a sentir por -o inquietud, almenys- en haver de travessar les tres o quatre desenes de metres que separen la sortida de l’Estació Intermodal i el primer dels semàfors que permet travessar les avingudes fins a la plaça d’Espanya. No són de rebut tant d’abandó i deixadesa, en una ciutat que té en el seu ric patrimoni artístic i arquitectònic un dels seus atractius turístics més importants.

Palma està més bruta i deixada que mai. N’hi ha prou amb fer una volta pel Centre Històric per comprovar in situ que aquesta afirmació no té res de gratuït: el nivell assolit per les pintades vandàliques, tot i els tímids esforços de l’Ajuntament per netejar-les, és senzillament d’escàndol. Tampoc s’entén el llibertinatge amb què actuen els grafiters -m’estic referint, òbviament, als que es dediquen a empastifar de mala manera les parets amb vulgars burotatxos-; costa de creure que, amb els mitjans de vigilància i prevenció existents avui en dia, es pugui actuar amb aquest nivell d’impunitat i desvergonyiment. Si a tot això hi afegim la conducció temerària -per ser suaus- de moltes de les persones usuàries del patinet o la manera en què algunes circulen en bicicleta per places i carrers, sovint davant els mateixos ulls de la Policia local, arribarem a la conclusió que Palma dista molt de ser aquell indret meravellós al qual el prestigiós rotatiu The Times designà al seu moment com la millor ciutat del món per viure. Tot plegat casa malament, tal com assenyalava recentment la catedràtica d’Història medieval de la UIB Maria Barceló en una entrevista a un diari local, amb una possible declaració de Palma com a Patrimoni de la Humanitat. Almenys mentre la primera de les nostres ciutats sigui el més semblant a una soll, i a les proves em remet.

La ciutadania contribueix al manteniment i gestió sostenible de les ciutats mitjançant el pagament de taxes i imposts que surten de la seva butxaca. És just, doncs, que rebi a canvi els serveis que li garanteixin unes condicions de salubritat, convivència i harmonia amb l’entorn d’acord amb aquesta contribució. Existeixen en paral·lel conductes incíviques, és cert, ja ho hem assenyalat, sense anar més lluny la que comporta que els contenidors destinats a la recollida selectiva de les deixalles s’assemblin sovint més a un abocador incontrolat que a una altra cosa. Però si no hi ha una vigilància i un control efectius – i sancions exemplars, si escau –, difícilment evitarem la proliferació d’aquestes conductes, com més va més esteses i grolleres.

Record que en una de les primeres col·laboracions que Àngels Fermoselle va fer en la secció «Pensar, compartir...» d’aquest diari va afirmar que, avui per avui, allò realment revolucionari és l’ordre. Ha plogut, des de llavonses, però quan veig el desgavell i l’incivisme que campen a lloure no només a Palma, sinó a nombroses poblacions de Mallorca i de fora de ca nostra, pens en com n’és, d’actual i encertada, aquesta afirmació. Tant de bo les institucions que ens comanden -totes, amb independència del seu color polític- en prenguin bona nota i entenguin que la passivitat i la inoperància actuals no fan més que donar ales a l’incivisme, d’una banda, i a incrementar el desencís i la indignació entre la ciutadania, de l’altra, amb el consegüent perill d’involució i/o enfrontament que aquestes actituds podrien portar implícit.