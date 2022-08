Las incoherencias de Armengol

He citado en algunas ocasiones que la coherencia de un discurso no prueba su verdad, sólo su coherencia. Para más abundamiento quizá habría que concluir que su incoherencia revela desorden mental o simple mendacidad. Otra cuestión, nada trivial, no es la coherencia del discurso, sino la coherencia entre el discurso sobre la acción y la realidad de la acción misma, si hay verdad en él. Si la reflexión sobre lo primero es esencial para poder distinguir entre la idea que nos convence sin necesidad de retórica y la que precisa de enrevesadas argumentaciones, la reflexión sobre lo segundo es determinante para concluir sobre si la coherencia del discurso va acompañada de la verdad. En ese segundo caso la reflexión nos conduce a inferir la coherencia o incoherencia del autor del discurso.

Algunas de las actuaciones de Armengol dirigiendo el PSIB-PSOE y el Govern pueden considerarse incoherencias. Una de las más sonadas fue el nombramiento de Patricia Gómez, enfermera, como consellera de Salut y a su pareja, Juli Fuster Culebras, médico, director del IB-Salut. Fue una mezcla de incoherencia y de nepotismo. Lo primero, porque lo lógico hubiera sido al revés, pero Armengol lo decidió así porque se sintió obligada por la coherencia de su discurso de paridad en el Govern entre hombres y mujeres. Es un caso claro de la incoherencia fruto de la coherencia. Entre gentes inteligentes y responsables, tales incoherencias pondrían en solfa el discurso de la paridad, uno de los primeros mandamientos de la ideología Woke: lo trascendente no es la eficacia de la acción sino el sexo de quien la protagoniza. El nepotismo tiene que ver con que la presidenta designa para los cargos a sus amistades. Sea con la pareja de la salud sea con la Autoridad Portuaria u otras. Lo surrealista es que Fuster haya tenido que dimitir por otro caso de nepotismo en un proceso de oposiciones al descartar ilegalmente a un opositor, favoreciendo a su hija. También entra dentro del campo de lo surreal que una responsable administrativa como Gómez, reitere, en relación a la vulneración de la normativa del orden de vacunación por los altos cargos de la conselleria, que lo volvería a hacer, con la excusa de los sobrantes destinados a la destrucción. Armengol dirige un gobierno que se considera al margen de la normativa que genera. La propia Armengol también se sitúa al margen, como se comprobó cuando fue identificada en pleno confinamiento durante la pandemia, a deshoras, en el bar Hat, tomando copas. No es que sus consellers se tomen a cachondeo las disposiciones gubernamentales, ella es la primera en hacerlo; y se comprende que poca autoridad moral debe tener para hacerlas cumplir a sus subordinados. Lo ocurrido con las peripecias judiciales que han tenido que afrontar los dirigentes de la A.P. y que han alcanzado incluso a la abogada del Estado Dolores Ripoll, es otra de las situaciones en la que las declaraciones de la presidenta en relación con sus conversaciones telefónicas con Gual de Torrella eran incoherentes. Mientras tanto él como ella afirman que eran simples contactos institucionales y reiteran la ausencia de cualquier tipo de intromisión política en el proceso de adjudicación de la concesión del náutico de Eivissa, la revelación por la policía de los Whatsapps intercambiados por ambos sugieren todo lo contrario. Hace unos pocos días Armengol se reiteró en su postura prohibicionista de la prostitución, alineándose con las feministas radicales liberticidas. No deja de ser inquietante tener como presidenta a una liberticida. Las libertades individuales, aquellas cuyo ejercicio nunca supone atentar contra la libertad de otro humano no pueden ser prohibidas; todo lo más, si afectan al entorno social, pueden o deben ser reguladas. La incoherencia reside en la credibilidad que pueda merecer ese prohibicionismo cuando una institución como el Consell Insular presidido por Cladera, militante del PSIB dirigido por Armengol, haya sido incapaz de evitar que fueran prostituidas menores tuteladas por esa institución; y que los parlamentarios del PSIB hayan vetado la formación de una comisión de investigación sobre esos hechos. La penúltima incoherencia de Armengol es el decreto por el que convertía Armengol a Cladera y Sánchez de auditoras a interventoras; y que ha tenido que rectificar de forma tan chapucera y vergonzosa en el BOIB. La última incoherencia como secretaria general del PSIB ha sido el acuerdo en el Consell presidido por Cladera entre PSOE, Ciudadanos, PP y Vox para dar una subvención de 1,8 millones de euros a la Fundació Mallorca Turisme destinada al R.C.D. Mallorca para sustituir el topónimo Son Moix del estadio municipal por el de Visit Mallorca, propiedad de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, hasta el 4 de junio de 2023. No sólo se trata de otro atentado contra los topónimos mallorquines, éste especialmente querido por los palmesanos; se trata también de una maniobra desleal con sus aliados en el Consell, Més y Unidas Podemos, realizada con alevosía, a sus espaldas, negociando el acuerdo con el PP antes de informarles a ellos a quienes se les ha presentado como un hecho consumado. Se trata también de hacer saltar por los aires la estrategia impulsada por la propia Armengol de apostar por el turismo de calidad y de limitar el número de visitantes que colapsa las islas; la misma estrategia también de una parte de las grandes cadenas hoteleras, la comandada por Carmen Riu, de comprometerse con la calidad y la contención de visitantes con la que Armengol ha reiterado su coincidencia. Nada tengo contra el Mallorca y desearía su presencia en primera división por muchos años, pero discrepo de la subvención con dinero público a una empresa privada con dirigentes y profesionales extranjeros, un negocio más. Leyendo las Antimemorias de Malraux encuentro las palabras que dirige a Jawaharlal Nehru (hoy, a 75 años de la independencia de la India), a propósito de la creación por el Frente Popular (francés) del Ministerio de Deportes y Tiempo Libre: «Si no hay cultura sin tiempo de ocio, sí que hay tiempo de ocio sin cultura, como demuestra precisamente el deporte, en primerísimo lugar». La cuestión es si identificamos el deporte y el tiempo libre con el negocio privado del espectáculo deportivo.