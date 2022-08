De la excelencia a la vulgaridad

Cuando escucho hablar a cualquiera de nuestros hombres y mujeres públicos, casi diría en cualquier ámbito de la sociedad, recuerdo aquellos años en que, como reacción a la vulgaridad dominante, cundió entre intelectuales, profesores, artistas y en general personas educadas, y por supuesto entre algunos políticos, ellos y ellas, la exigencia de procurar lo excelente y abandonar lo vulgar como forma de mejorar el tejido medio español. Hay que reconocer que la excelencia, en su sentido estricto, se originó en el conjunto de universidades pilotadas por los jesuitas en diversas regiones españolas, pero se trataba, en su origen, de una determinación del ámbito educativo jesuita mundial.

Fue una opción que intentaba hacer de la educación un «más» en la vida de los jóvenes como condición de futuro. Se trataba de no acostumbrarse a lo de siempre, a lo mediano, a lo fácil, con resonancias más allá de las propias universidades y, por ampliación, en sus colegios y centros educativos de cualquier naturaleza. El «más» ignaciano se convertía en la excelencia como instrumento de formación de construcción histórica. Hasta se puso de moda, como muchos recordarán. Eran los años con los que arrancaba este siglo. Eran años cuando nos propusimos ser mejores como condición de posibilidad de ser buenos españoles. Entonces, todavía se podía citar con tranquilidad mediática y cultural cualquier signo de identidad nacional. Quien esto escribe, escribía con mayor libertad y creatividad por la sencilla razón de que esa censura ambiental ahora dominante, todavía no se había impuesto: se podía intentar la excelencia sin que te llamarán «clasista» o «prepotente». A nadie se le hubiera ocurrido una legislación educativa como la actual. Nos hubiera dado vergüenza.

Esta mediocridad rampante se percibe en las actuaciones del conjunto de políticos y políticas, cuyo argumentario pone la piel de gallina: ni por asomo se percibe un hálito de seriedad intelectual, de intención solidaria con los demás y por supuesto de palabras llamadas a permanecer en el tiempo. Estos hombres y mujeres reaccionan súbitamente ante los desafíos históricos pero, por ejemplo, han determinado multiplicar los subsidios en lugar de fomentar la industrialización de la nación. Nos estamos convirtiendo en especialistas, en pegotes sociales y económicos que nos hacen dependientes del dinero ajeno, mientras los sucesivos relatos (palabra mágica) insisten en que superaremos la situación con facilidad. Nada de excelencia en sus palabras, ausente la verdad y la transparencia de todas ellas. Y todo ello con el apoyo repetitivo de los medios, especialmente la televisión, cuya mediocridad está alcanzando límites vergonzosos. Todo lo escrito en este párrafo se puso de manifiesto con acritud con ocasión de la muerte de Balbín y el recuerdo emocionado de La clave. Por entonces, todavía aleteaba una excelencia mediática que repercutía en la calidad de los productos políticos. Y al revés.

Todo este montaje tan mediocre español también es evidente en la clase política mundial: en este momento, en lugar alguno destaca algún líder que, además de estrategias de poco calado, comunique seguridad ética, valores morales, proyección de un futuro plausible y en fin una visión geopolítica capaz de sacarnos de la desesperanza. Claro está que ya nos hemos acostumbrado. Incluso comienza a parecernos lógico que los dictadores a la violeta consigan sus objetivos totalitarios, en la medida en que la lucha por la libertad está siendo sustituida por las preocupaciones crematísticas cotidianas. Para nada hay «excelencia política», como el caso español demuestra de forma fehaciente. Nos dominan personajes mediocres, que proponen o imponen soluciones mediocres y que se insultan entre ellos con una mediocridad insultante. Tanto es así que, en estos momentos, andamos todos preocupados con la posibilidad de que un individuo como Trump retorne a la presidencia norteamericana. Un signo inequívoco de la vulgaridad reinante en detrimento de la excelencia. Que vende muy mal.

Mientras todo esto nos sucedía, uno pensaba que sería posible mejorar nuestro sistema educativo, pero nuestros legisladores han dicho que de eso, nada de nada. Han decidido imponer el imperio de la mediocridad con argumentos clasistas de medio pelo, protegiendo, puede que sin pretenderlo, a una clase dominante cuyos hijos e hijas formarán los nuevos imperios del futuro y que se encontrarán en centros de formación elitista, absolutamente alejados del dominio público. Solamente los excelentes conseguirán subirse a la cucaña del poder y desde allí seguirán dominándonos como siempre. De tal manera que el fantasma de una posible deflación económica encuentra paralelo en esta deflación cultural e intelectual de las clases medias y bajas en la que hemos sido sumidos por personas que dicen defender los derechos de esas mismas clases. Es el camino hacia el totalitarismo civil, cuando hayamos vendido la libertad en favor de una seguridad económica y, de refilón, política.

Pero hay soluciones. Podemos recuperar el entusiasmo por la excelencia en grupos minoritarios en donde nos encontremos quienes todavía creemos en la dignidad humana. Podemos, también, escribir en libertad sin abdicar de nuestras convicciones fundamentales, como quien siembra para la cosecha futura. Podemos tener convicciones sociales y políticas sin subordinarnos a la inclemencia de partidos dominantes, exigiendo que tales partidos acepten la verdadera democracia interna. Y en fin, podemos sentirnos gozosos de ser hombres y mujeres que no abdican de lo excelente y no pactan con la vulgaridad. Todo esto es posible, y solamente depende, de que nosotros mismos no abdiquemos de nuestra dignidad y luchemos para seguir siendo creadores de futuro.

En esta tarea podríamos darnos cita muchos mallorquines y mallorquinas para que nuestra isla recupere aquellos sueños de excelencia que hace años apuntalaron nuestra esperanza. Únicamente depende de cada uno de nosotros. El tiempo inmediato nos juzgará. Ojalá seamos capaces de responder al desafío sabiendo que la gloria solamente se conquista desde el dolor y la resistencia.