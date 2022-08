El pacte d’esquerres entra en zel

Les següents línies es comprenen millor si es llegeixen amb veu de Félix Rodríguez de la Fuente. L’homo políticus entra en zel cada quatre anys. Quan s’apropa aquesta data clau per a la seva supervivència inicia uns rituals atàvics per allunyar als possibles competidors. Exemplars d’espècies amb els quals ha conviscut més o menys pacíficament, comencen a ser vists com a adversaris. Hi ha rivals als quals intenta aniquilar. Amb altres lluita sols per debilitar-los, no fos cosa que els necessitàs per a conviure un altre quadrienni.

El zel són les eleccions autonòmiques i municipals del maig de l’any que ve. El procés per marcar territori entre els partits d’esquerres ha començat abans del previst. Habitualment s’espera a l’arribada de la tardor, quan les neurones ja no estan tan afectades per la calor. Aquesta vegada, contràriament a la tradició, ho han fet quan les idees, afectades pels quaranta graus de temperatura, són més líquides que sòlides.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, no ha dubtat en desmarcar-se dels seus socis de Podem i Més per donar 1,8 milions d’euros a un equip de futbol súperprofessional com és el Reial Mallorca. L’excusa és que l’estadi es digui Visit Mallorca en lloc d’emprar el topònim tradicional de Son Moix. Suposant que la idea sigui promocionar l’illa com a destinació turística, què aporta el nom de l’estadi quan el mateix equip ja fa servir el nom de Mallorca? Tal vegada podria interessar aquest patrocini si el nom del club fos Sarver’s Foot-ball Club. Però ja abans que els futbolistes surtin al camp, locutors de ràdio i televisió i periodistes de premsa escrita han fet que el nom de la destinació turística arribi a milions de persones.

El pagament es produeix, a més, en el moment en el qual els ciutadans estan queixosos per la saturació turística. Hi ha planys per la saturació de la Serra de Tramuntana. Es lamenten els excessos a les zones d’oci i la massificació de les platges i zones monumentals. Té sentit cercar més visitants quan en sobren? La realitat és que estam tan sols davant una ajuda pública encoberta a un club privat de capital americà.

Podem i Més s’han emprenyat. Els seus arguments van des de la defensa de la toponímia a qüestionar els ajuts a una institució que acaba de pagar més de nou milions per un jugador que nom Vedat Muriqi. La socialista Cladera no ha dubtat ni un segon en tirar endavant la proposta amb el suport de PP, Vox, Ciutadans i El Pi. Probablement, pensa que els 16.000 abonats del club i un grapat de milers d’afeccionats ho tendran en compte a l’hora de votar.

Podem es posa l’uniforme ecologista per copsar l’atenció d’un sector dels votants. Aquesta setmana el conseller Ivàn Sevillano ha fet de personatge de rondalla. N’ha matat vint-i-sis d’un cop de mà. Vint-i-sis projectes de variants i desdoblaments han estat eliminats amb una roda de premsa. És un dir. La realitat és que es posa en marxa la redacció d’un nou pla de carreteres. És com l’au que mostra les seves formoses plomes a una possible parella. Molta vistositat, però ara per ara poca consistència. El nou pla no estarà enllestit el maig de 2023. Si es perden les eleccions, els que venguin mantindran les noves carreteres i n’hi afegiran unes quantes més. Si les esquerres segueixen en el poder, veurem com molts dels vint-i-sis projectes suspesos encara són imprescindibles per garantir la mobilitat a l’illa. Això sí, camuflats de verd.

Mentre l’esquerra ja marca distàncies, s’està a l’espera de què farà la candidata del PP Marga Prohens. Deixar Ciudadanos KO total serà senzill. Més expectació hi ha per a saber com ballarà sobre el quadrilàter amb Vox. S’aferrarà contínuament al partit d’extrema dreta sabent que així els cops no fan massa mal i el dos en poden sortir poc nafrats? Escollirà mantenir la distància per colpejar amb força i deixar-lo sense força suficient per condicionar al guanyador?

Esquerres i dretes estan al principi del combat, es troben a les primeres passes de l’assalt inicial. Llogàrem cadiretes per veure com evoluciona la lluita. Això sí, procurarem estar unes files enrere perquè no ens arribi la sang.