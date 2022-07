Marivent per deu dies de vacances?

Té sentit reservar el Palau de Marivent per a ús pràcticament exclusiu i per uns pocs dies de Felip VI i família?

Un cap d’Estat ha de tenir una residència estiuenca digna. És ridícul pretendre que un rei o un president de república visquin a una barraca. Els polítics que compleixen les seves obligacions no cobren massa. Ben al contrari, Espanya és dels països que pitjor paguen. Si ocupa un alt càrrec institucional, ha de tenir una seu representativa. Un edifici que sigui referent de la història del país. Uns protocols que donin relleu a la seva tasca simbòlica. Aquestes despeses, que alguns consideren superficials, són necessàries per contribuir a la projecció exterior de qualsevol país i per reforçar la institució.

Les esquerres que no ho entenen han de recordar que Manuel Azaña habità el Palau Reial de Madrid durant la II República. Els dirigents comunistes de l’antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques no dubtaren a emprar residències del tsar. Josef Stalin visqué al Kremlin, igual que avui Vladímir Putin, i morí a la luxosa datxa Kuntsevo.

El problema és que Felip VI utilitza Marivent molt residualment per a les seves vacances estiuenques. Incompleix l’objectiu pel qual el casal fou cedit l’any 1973 per la desapareguda Diputació Provincial. Des de la seva entronització no ha passat mai més de dotze dies de vacances a Mallorca. El 2017, només foren vuit. Dos anys després, nou. No comptam la Setmana Santa perquè els reis o no ha vengut o han arribat per fer-se la foto al portal major de la Seu i partir immediatament després. O encara pitjor, han protagonitzat una foto poc edificant. Famosa es va fer la frase de Letizia adreçada l’any 2010 a una periodista: «¿Tú crees que esto son vacaciones?».

Una de les causes de les minses estades a Marivent és prou coneguda. La reina actual no estima gaire Mallorca, no li agrada la mar i tampoc sembla animar les seves filles a continuar l’afició marinera de la branca paterna.

Per entendre l’absurd de la dedicació de Marivent a unes vacances reals minvants, cal recordar la història. Joan de Saridakis i la seva primera dona, Laura Mounier, s’enamoraren de les vistes sobre la badia de Palma. Saridakis havia fet doblers com a enginyer de mines, però la seva passió era la pintura. Encarregà a l’arquitecte Guillem Forteza la construcció d’aquest casal regionalista, que quedà enllestit el 1925 després de dos anys de feina. Enviudà i es tornà a casar, aquesta vegada amb Ana Marconi. El seu desig fou que a la seva mort, l’edifici i els 33.000 metres de terreny que l’envolten passessin al domini públic. Amb una única condició, que es dedicàs a museu obert a un públic que pogués contemplar la seva col·lecció d’art. La vídua complí la voluntat del seu home i el 1963 feu donació de Marivent a la Diputació.

L’organisme provincial el destinà el 1973 a les vacances dels llavors Prínceps d’Espanya, Joan Carles I i Sofia. S’incomplien radicalment les condicions de la donació. El 1988, una sentència de la qual informà en exclusiva Diari de Mallorca, obligà a retornar als hereus el mobiliari i les obres d’art que allà es conservaven. Els béns mobles de la casa d’estiu del Rei, desnonats. Els camions carregats sortint per la porta mostraren una escena vergonyosa.

Amb l’arribada de Joan Carles I començà el període d’esplendor de Marivent. Hassan II, Bill Clinton, Isabel II, Carles d’Anglaterra, Lady Di, Vaclav Havel, Jimmy Carter, George Bush, Mijail Gorbachov, Hussein de Jordània i moltes altres personalitats mundials visitaren o s’hostatjaren en el casal.

Amb Felip VI no es tracta tan sols que s’hagi perdut la funció d’utilitzar Marivent com un excel·lent lloc per a les relacions públiques i la projecció exterior d’Espanya. També ha deixat de complir la funció per la qual va ser cedida a la monarquia. Avui és lícit demanar-se i debatre si no és arribada l’hora de recuperar l’objectiu original, més enllà d’una part dels jardins, pel qual Joan de Saridakis i Ana Marconi feren donació d’aquest espai privilegiat als ciutadans de Balears.