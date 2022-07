Recentment la dreta europea, amb col·laboració d’alguna socialista com Soraya Rodríguez, ha frenat al Parlament Europeu una proposta per a no declarar l’energia nuclear i el gas natural com a «verdes», un fet que va molt més enllà d’una simple declaració i pot fer que alguns països i empreses s’estimin més destinar recursos econòmics a aquestes energies que a les renovables.

Tot això en contra de la comunitat científica que ja fa temps que diu que la mesura més eficaç per a mitigar els efectes del canvi climàtic i limitar a 1.5 °C la pujada de la temperatura global (que a les Illes Balears hauria de ser de 2,5 °C) és una acceleració de la implantació d’energies renovables. Però desgraciadament, en un món que ja veu els efectes de l’emergència climàtica que vivim, amb més onades de calor, més freqüents i més llargues; retrocés significatiu de platges; i la reducció de la disponibilitat hídrica perquè les pluges són menys freqüents i més abundant, encara es fa més cas als lobbys econòmics que a la ciència que argumenta amb dades que anirà molt pitjor si no actuem de forma decidida.

Amb aquestes votacions ens adonem de la importància de les institucions europees, que algunes vegades són menystingudes a l’hora de la seva elecció, però que marquen les voreres dels camins on hem de transitar a tota la Unió. Cal agrair la tasca realitzada pels grups de l’esquerra que han presentat batalla davant aquesta proposta de la Comissió Europea, i també als països que s’hi han oposat, inclòs Espanya amb la Ministra Ribera al capdavant. I també cal assenyalar als grups que aquí a les illes es disfressen d’ecologistes lliberals i després voten a favor d’apostar per energies que tenen un impacte negatiu sobre les emissions a l’atmosfera o sobre el sòl; i que a més provenen majoritàriament de recursos de fora de la Unió Europea, com si la crisi d’Ucraïna no ens hagués ensenyat res.

No obstant això, des de Balears tenim clar on anam i com hi hem d’anar. Els objectius de la llei de canvi climàtic, els quals haurem de revisar a l’alça, no es poden assolir apostant per aquestes energies, sinó només amb la implementació de renovables. Però encara més important és la reducció del consum energètic, del qual se’n parla poc. Aquesta reducció no ha de recaure sobre la ciutadania, que també ha de fer un petit esforç que a més repercutirà positivament a la seva factura, sinó que han de ser els grans consumidors (grans empreses i administració pública) qui donin les passes cap endavant i mostrin que podem viure igual de bé, o millor, amb menys consum energètic.

Amb la inversió pública que es farà a Balears a través dels fons Next Generation, tot i la taxonomia aprovada a la Unió Europea, no es subvencionarà cap tipus d’energia que no sigui 100% renovable. En 3 anys més de 300 milions d’euros que ens situaran com a un motor de la transició energètica al Mediterrani, un referent per a altres illes en hidrogen renovable, en comunitats energètiques, en electrificació de la mobilitat marítima, en renovables marines i com un lloc on poder exportar coneixement en innovació energètica. Tenim clar que a la neutralitat climàtica, com diuen els experts, s’hi arriba per la transició energètica i seguirem donant les passes cap endavant per arribar-hi, per tu i per tothom.