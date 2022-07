«La Corona y el ministerio de Agricultura no tienen honor»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Juzgar se ha puesto imposible?»

Todo lo contrario, cada día se dictan millones de resoluciones. Solo determinados asuntos tienen una proyección política o mediática, y el riesgo es inmiscuirse en aspectos reservados a la confrontación parlamentaria.

Los jueces descubren que la política es más divertida.

Los jueces no han de avivar la normal lucha política. Han de ser conscientes de su estricta neutralidad y no participar en el torneo ajeno, aunque en algunos asuntos sea inevitable.

¿Cuál es la frontera entre perseguir la corrupción y entrometerse en política?

Hombre, hay aspectos de la política que redundan en mala gestión, malversación o administración desleal, que son cuantificables como la contabilidad B en el caso de Bárcenas. El juez ha de exigir los datos que demuestran estas conductas.

Cada presidente de la Generalitat y del Parlament catalán sabe que acabará inhabilitado.

Eso dicen los números. Mas, Puigdemont, Torra, sin olvidar el caso insólito de Turull, apartado de la investidura con una maniobra de la peor especie. Llarena ofrece una imagen de la Justicia de un partidismo insoportable.

De Llarena a Valtònyc, España se estrella en Europa.Estamos haciendo el ridículo por la revocación de resoluciones judiciales ante los tribunales alemanes, belgas o suizos. Lo cual nos debería impulsar a reflexionar, en lugar de exacerbar el patriotismo hueco.¿En el procés no hubo ni sedición?

La rebelión era un malabarismo penal. La acusación se utilizó como trampa jurídica para mantener a los procesados en prisión preventiva, «terroristas y rebeldes». Hasta Marchena bajó a la calificación de sedición de la abogacía del Estado.

¿La ambición de Marchena define al Supremo?Prefiero no hablar de asuntos personales, pero Marchena tiene un incuestionable protagonismo, que demostró en las largas jornadas del juicio. Contra Podemos también vale todo.

Lo que hace García Castellón en la Audiencia Nacional es más propio de una malversación de caudales jurídicoprocesales que de la administración de Justicia. Se erige en activista judicial, sus superiores le han llamado la atención para que proceda a un archivo que se suma a muchos otros en causas abiertas contra Podemos.

Qué diferencia entre el ‘lawfare’ actual y los tiempos en que magistrados progresistas condenaban a los GAL.

Dado que intervine en el juicio, y fui de quienes nos decantamos por una sentencia condenatoria, no es apropiado que me pronuncie.

¿Hay que revisar las injurias a la Corona?

Las injurias a instituciones se basan en un delito contra el honor, que desde Calderón es «patrimonio del alma», que no tienen ni la Corona ni el ministerio de Agricultura. Se puede injuriar al ministro, no a su departamento.

¿Se puede decir que «Franco fue un gran Jefe de Estado»?

Franco es uno de los mayores genocidas, con Stalin y Hitler. Quien llame «salvador de la patria» al último de los citados tendría serios problemas en Alemania, pero soy partidario de la libertad de expresión y allá cada cual con sus disparates.

Usted no salió muy gallego.

Pues todavía tengo amigos que se quejan, «¿por qué no te posicionas más?» Al menos me reconocen que hablo muy claro y que se me entiende.

El confinamiento covid fue liberticida.

Tiene usted suerte de que estoy de buen humor después de una siesta. El Gobierno decidió el estado de alarma atendiendo a las medidas de confinamiento recomendadas por la OMS y las autoridades europeas. Los magistrados mayoritarios del Constitucional no tuvieron su mejor día al señalar que lo oportuno era el estado de excepción. Estaban desorientados, el virus no es un agente terrorista ni un agitador.

Su defensa del confinamiento es lo mejor de ‘La guerra de los jueces’, pero se abrió la puerta a suprimir libertades.

En absoluto, y ojalá no venga otra pandemia. Ni el PP utiliza como munición la sentencia del Constitucional.

Ya sabe que nunca le perdonaremos la absolución del Túnel de Sóller en el Supremo.

Jajaja, ni tampoco me lo perdona mi buen amigo Ladislao Roig. Soy consciente de ello, uno no es perfecto. Seguramente me equivoqué, recuerdo el caso muy vagamente y allí están mis razones que mantengo. Confieso mi papel de ponente, pero la sentencia fue aprobada por otros dos magistrados.

¿Un ordenador lo haría mejor?

Los jueces actuales surgen de oposiciones memorísticas, con nula capacidad de explicar, motivar o razonar. Si queremos un juez papagayo, entonces los avances de la Inteligencia Artificial permitirán que una máquina dicte sentencias mejores que algunos jueces y juezas salidos del sistema vigente.