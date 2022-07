El porqué del amor y la aversión

Toda sociedad basa su cohesión en el hecho de compartir unos valores. Cuáles sean éstos y cuáles los que reúnan mayor adhesión conforman lo conocido como jerarquía axiológica. Entre los principales están los trascendentales, morales y estéticos. Citemos algunos: verdad, justicia, belleza, igualdad, libertad, lealtad, solidaridad, valentía, sacrificio. Los humanos no sólo apreciamos, amamos a aquellos capaces de trascender los puros intereses personales y simbolizar los más altos valores colectivos. A aquellos pocos capaces de alcanzar la grandeza y la excelencia, a expensas de su sacrificio, como valores contrapuestos a la ambición, a la vileza, a la mentira. La capacidad de protagonizarlos o no son los que describen la altura moral de los humanos, sea cual sea su ideología, pero siempre con respeto a la libertad y dignidad humanas. A vuela pluma se me ocurren tres ejemplos: Willy Brandt, canciller alemán, cuando en diciembre de 1970 cayó de rodillas ante el monumento a las víctimas del levantamiento del gueto judío de la Varsovia ocupada por las tropas de Hitler; Felipe González, cuando en mayo de 1979 renunció a presentarse como secretario general del PSOE tras la negación del XXVIII congreso a renunciar al marxismo como ideología del partido; Angela Merkel, cuando en 2015 concedió el asilo a casi un millón de refugiados de la guerra de Siria entre las críticas de su partido y de una gran cantidad de sus propios votantes. Sus apuestas por la lealtad a sus ideas y por su solidaridad con las víctimas por delante de sus intereses inmediatos serán siempre un legado inolvidable.

Por el contrario, los humanos sentimos mayoritariamente aversión por aquellos que se rinden a los antónimos de aquellos valores. Tenemos aversión a los hipócritas, los que practican el engaño, la doblez y la mentira, los déspotas, los desleales, los insolidarios, los tramposos, los sectarios, los engolados, los parásitos, los yonquis del poder. Parece haberse extendido un sentir de hartazgo de la trayectoria de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; que ha llevado a algunos a preguntarse qué va a hacerse desde la dirección del Estado ante el odio a su persona. Intentemos desvelar el porqué.

Entrevistado por los complacientes Ferreras y Àngels Barceló, con visaje compungido y falsa afectación franciscana, se quejaba Sánchez de la oposición destructiva del PP. Tiene bemoles que el artífice del célebre «no es no» y «qué parte del no es no es la que no entiende Rajoy», el que, si no hubiera sido destituido por el convulso comité federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 (tras un tenebroso intento de pucherazo con urna con papeletas tras una cortina), hubiera forzado unas terceras elecciones en apenas un año, cargue contra una oposición que le ha salvado los muebles frente a la deserción de sus socios de legislatura y a la que emplaza, al tiempo que la insulta, a salvarle sus presupuestos y el aumento de gasto en defensa que repudian sus socios de Gobierno. Tiene bemoles que quien se amparara en la corrupción del PP para su famoso no es no a abstenerse ante el candidato Rajoy, sea el responsable, como jefe del PSOE, del PSA, que no es el partido socialista de la Antártida, protagonista de la sustracción de más de 600 millones de euros en los Eres andaluces destinados a enriquecerse, cocaína y prostitución. Que intente ganar votos con la prohibición de aquella quien preside un partido que en Valencia y en Balears ha sido incapaz de impedir la prostitución de menores de edad tuteladas por la administración. Que se queje de poderes ocultos contra la izquierda y el progresismo quien ha eliminado manu militari a sus adversarios internos, Gómez en Madrid, Susana Díaz en Andalucía, para designar a dedo a candidatos, Gabilondo, Espadas, con resultados espectaculares de sus adversarios Ayuso y Moreno Bonilla. Que quien ha convertido al PSOE en un perrito faldero que come de su alteza planetaria, culpe a sus designados de los fracasos electorales cosechados. Tiene bemoles que quien ha acopiado dos sentencias declarando anticonstitucionales sus dos decretos del estado de alarma (archivadas como simples pataletas judiciales), pensados para escaquearse de sus responsabilidades de gobierno; que quien hace un año hizo aprobar una ley que impidiera al CGPJ realizar nombramientos judiciales, ordene ahora al legislativo removerla para poder imponer sus candidatos al TC, se atreva a hablar de separación de poderes y de democracia plena. Tiene bemoles que quien, por su cuenta y riesgo, cual autócrata asiático, ha alterado, sin conocimiento de su gobierno ni del parlamento, a través de una carta que se ha conocido por una filtración de Mohamed VI, los históricos equilibrios geoestratégicos de España con Marruecos y Argelia, siga sin dar ninguna explicación sobre el cambio ni sobre el contenido de su móvil hackeado por servicios secretos desconocidos. El ridículo de ese ministro rompetechos llamado Albares, y de Calviño, renovando el grito de «¡Rusia es culpable!», avergüenzan al país y a todo el cuerpo diplomático. Tiene bemoles que quien quería suprimir el ministerio de Defensa, funerales de Estado para víctimas de violencia de género y reconocer a Cataluña como nación; que quien ha engañado reiteradamente a los ciudadanos en sus promesas electorales sobre alianzas; que quien ha plagiado su tesis doctoral y gozado del enchufismo de una universidad privada; que quien hace trampas incluso cuando juega al solitario; que quien dice por la noche que no va a enviar armas ofensivas a Ucrania por la noche y se desmiente a la mañana siguiente, aliente una campaña para suceder a Stoltenberg. Tiene bemoles que ahora se refugie en Zapatero, completando una hoja de ruta de división social con la nueva ley de memoria democrática apoyada por EH Bildu que blanquea a ETA; con ese merecedor del título de «tonto contemporáneo» con el que unos periodistas cachondos adjudicaban en otros tiempos al político más desopilante, ése que se ha desgañitado en la campaña andaluza gritando «lo del talante es de mi propiedad».

No, no es odio, que es un movimiento del alma hacia alguien cuyo mal se desea, es aversión, hartazgo ante tanta insensatez denunciada ya en sus comienzos, en 2016, entre otros por una de sus víctimas, Antonio Caño, exdirector de El País, el nuevo órgano periodístico oficioso del PSOE, o de Sánchez, que es lo mismo.