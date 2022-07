Consideraciones sobre la guerra en Ucrania

La determinación de ayudar al gobierno de Ucrania a defenderse de la invasión rusa decidida por Putin ha sido unánime en toda Europa. También, la de la OTAN, con EE UU al frente de las ayudas, con la limitación de abstenerse de cualquier tipo de participación directa en la guerra que pudiera dar paso a una III Guerra Mundial utilizando armas nucleares y una destrucción mutua asegurada. Las consecuencias de la invasión a corto plazo ya han supuesto una revolución estratégica en Europa: los 100.000 millones de euros que va a destinar Alemania a rediseñar un ejército capaz de hacer frente a Rusia, dejando atrás los condicionamientos tras la II Guerra Mundial y los resquemores de Francia e Inglaterra; también, con la incorporación a la OTAN de dos países tradicionalmente neutrales, Finlandia, con más de 1.000 km de frontera con una Rusia que ya la invadió en 1939 y Suecia, una vez superado el veto de la Turquía de Erdogan. Ya sólo quedan como residuos de otras épocas, la de la guerra fría en el caso de Austria y la más antigua de Suiza; el caso de Irlanda tiene que ver con el proceso de su independencia del Reino Unido y la existencia del IRA; Chipre y Malta con sus especificidades geográficas y demográficas.

La guerra también ha supuesto la decadencia de una determinada concepción de la globalización para las democracias, la de la libertad de la inversión de capital y la de asegurarse el suministro de energía y productos manufacturados procedentes de países autoritarios. Es el caso de rusia con el gas y el petróleo, principalmente. La guerra ha evidenciado el error alemán en su estrategia de la Ostpolitik que ha provocado una cierta ambigüedad en la rapidez con la que Alemania ha suministrado material pesado a Ucrania. Pero también es el caso de China, que presentándose como la alternativa a la UE en cuanto a consumidor energético de gas y petróleo rusos y cultivando otra imagen de ambigüedad respecto a la agresión rusa, en realidad está fortaleciendo la agresión y guardando las espaldas a Putin. Mientras Rusia tiene apenas el PIB como Italia, China compite con EE UU por ser la mayor economía del mundo. Según las estimaciones del FMI para 2019 el PIB en dólares en PPA (paridad de poder adquisitivo) era de 27.308.857 millones dólares para China; 22.774.165 millones de dólares para la UE; y 21.439.453 millones de dólares para EE UU, que supone uno de los más altos PIB per cápita del mundo con 65.164 dólares. Mientras Rusia, Arabia Saudita o Venezuela simplemente venden sus recursos naturales, modelo que no exige la modernización de la sociedad, rara vez producen verdadero desarrollo sostenible. Mientras China e India empiezan a tener excelentes universidades, producen millones de científicos altamente cualificados y China está en la vanguardia de la tecnología. De modo que el mundo, según Lamo de Espinosa, se reajusta para regresar a un reparto de poder y riqueza previo a la Revolución industrial y a la gran expansión europea que comenzó a finales del siglo XV y cuyo cénit fue la segunda posguerra. Estamos presenciando el final de una excepción, de una anomalía histórica de desajuste brutal entre población de una parte, y tecnología, productividad y riqueza, de otra. Nuestra normalidad, en el largo plazo, ha sido una anormalidad histórica.

Unidas Podemos se ha mostrado repetidamente en contra de la decisión del gobierno del que forman parte del envío de material de guerra ofensivo a Ucrania. Su razonamiento, brutalmente sencillo: Así, la guerra va a ser más larga y va a morir más gente, dando por supuesto que la va a ganar Rusia. En resumen, cuanto más débil sea el agredido más pronto será vencido. Y así, acabará la guerra, la crisis de la energía y la inflación que nos castiga ferozmente. Un agredido, recordémoslo, que entregó sus armas nucleares a Rusia a cambio del respeto a su integridad territorial. Un destacado periodista de La Vanguardia y El Confidencial, Josep Martí Blanch, mantiene que hay que desarrollar la posición de Macron de que «no hay que humillar a Putin» y para ello hay que convencer al gobierno ucraniano de que deponga su posición de no negociar, incluyendo su disposición a considerar la neutralidad de Ucrania, mientras Rusia no se retire del suelo ucraniano y vuelva a sus fronteras. Martí sostiene que debe imponerse la Realpolitik y aceptar el gobierno ucraniano la asimilación del Donbás por parte de Rusia. Tanto esa posición como la de Unidas Podemos significan la asunción sin matices de la sentencia de Tucídides: «La ley de la fuerza, que no se somete a ningún derecho, es el fundamento de la política y de la historia. Podemos sentirlo como cruel y brutal; pero es así, y el que crea poder rebelarse contra ello será aplastado». Contra ello la paradoja de la disuasión: si estás dispuesto a utilizar la fuerza serás respetado. Aunque la tengas, si eres percibido como débil te verás forzado a usarla. La disponibilidad para defender las propias ideas y valores es la mejor garantía. Hegel nos lo enseñó en la dialéctica del amo y del esclavo: sólo quien está dispuesto a arriesgar su vida por defender su libertad es verdaderamente libre; si no estás dispuesto, ya has empezado a dejar de serlo.

La historia recuerda con admiración los valores de los que murieron para defender sus libertades, sea en Numancia, en Masada o en las playas de Normandía. Ahora, como en el año 480 a.c. en la segunda guerra médica, el despotismo oriental de Putin se dispone a esclavizar a Ucrania, como el despotismo misticista de Jerjes I quiso acabar con la racionalidad griega representada por la confederación de ciudades del Peloponeso. Temístocles propuso el bloqueo al ejército persa en las Termópilas y a la armada en Artemisio. Murieron en la batalla Leónidas y sus espartanos, pero la armada persa fue vencida en Salamina. Nosotros no llegamos a tanto, no luchamos, sólo ayudamos, una confederación de naciones libres que estos días se reafirman en Madrid. Pero sí tenemos compromiso con las libertades, más allá de allanarnos a la ley de la fuerza que impone el despotismo, debemos recordar que nuestra inacción, nuestra pasividad, nuestra contemporización, no serán interpretados por el despotismo sino como debilidad, lo que incrementará la amenaza contra el resto de países que conformaban el cinturón de países neutralizados, que no neutrales, en torno a la URSS.