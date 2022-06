Es importante entender que el Día del Orgullo LGTBI que celebramos hoy 28 de junio no solo es una fiesta o una celebración, sino una justa reivindicación que debe ser de todos y no solo de las personas LGTBI. Porque, aunque es evidente que son quienes sufren cualquier tipo de discriminación por pertenecer a este colectivo los que mejor pueden entender por qué es necesario reivindicarlo, las injusticias nos interpelan a todos y no solo a los que las sufren. Si no actuamos todos y cada uno contra las desigualdades, las discriminaciones y la intolerancia habremos fracasado como sociedad.

Por desgracia, hoy en día aún sigue siendo necesaria esta celebración y reivindicación. Se podrían dar muchos datos para sustentar esta afirmación, como el de agresiones a personas de este colectivo, pero cuando hablamos de datos, solo vemos números y no personas. Pero si atendemos a nuestra propia historia, apostaría a que casi todos nosotros, pertenezcamos o no al colectivo, hemos visto y vivido el sufrimiento de amigos, compañeros o conocidos ante su ‘salida del armario’, frase terrible, pero muy descriptiva del sentimiento de angustia, agobio y claustrofobia de tener que esconder lo que uno es. ¿Podemos permitir que haya personas que tengan ese miedo o sientan esa vergüenza solo por querer ser libres para ser quiénes son? Creo que no y mientras siga habiendo un solo caso, en nuestra obligación seguir reivindicando y trabajando para que todos podamos amar y querer en libertad. Por ello, desde el Partido Popular no hemos dado ni un paso atrás en esta lucha en ningún lugar de España. Porque nuestro partido es el único que defiende la libertad de las personas por encima de todo, la libertad de elegir cuál va a ser nuestro proyecto de vida, sin imposiciones, sin que nadie nos diga cómo tenemos que vivirlo o con quién tenemos que compartirlo. Y eso lo están reconociendo los ciudadanos, por mucho que a algunos les pese, con las amplias mayorías conseguidas en Madrid o en Andalucía. También lo hemos demostrado aquí en Balears, con nuestra voluntad de consenso y trabajo realizado en leyes como la Ley para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia. O la labor de nuestra presidenta, Marga Prohens como diputada en el Congreso por alcanzar grandes acuerdos en esta materia. Al Partido Popular no le encontrarán en la división y la crispación como hacen otros. Nosotros no intentaremos confrontar al propio colectivo. No pelearemos por ver quién le representa mejor ni intentaremos apropiarnos de él como hacen algunos, provocando hechos tan vergonzosos y lamentables como lo ocurrido en la que tenía que ser la Palma Pride Week. Porque en estas batallas absurdas quienes pierden son las personas a las que dicen defender. Desde el PP seguiremos defendiendo la libertad de todas las personas independientemente de su identidad u orientación sexual porque esa es nuestra esencia; la defensa de la libertad y la igualdad. Y lo haremos desde el sentido común, la moderación, el convencimiento y el respeto. No solo reivindicamos y defendemos la igualdad y la libertad entre las personas, la ejercemos. En el Partido Popular de les Illes Balears nos sentimos orgullosos de tener un partido diverso que no pregunta a quién quieres o con quién estás, que quiere contar con los mejores, sin cuotas, sin vetos y donde nos sentimos libres para ser quienes somos. Orgullosos de querer en libertad.