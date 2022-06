Un año después de la entrada en vigor del derecho a la eutanasia se han podido acoger 8 de los 17 demandantes en Baleares, donde se aceptaron 13 solicitudes, cuatro casos se interrumpieron por diversas razones y uno sigue en tramitación. El IB-Salut ha ayudado en ese tránsito a cuatro hombres y a cuatro mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 39 años, afectados fundamentalmente por enfermedades neurodegenerativas y oncológicas. Arropadas por la cobertura de la ley impulsada por la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y los servicios sanitarios, estas personas han ejercido de forma consciente y voluntaria, y bajo supervisión médica, su derecho a irse tranquilamente, sin el suplicio de alargar una vida que les resultaba más trágica que la propia muerte. «Me gusta vivir, pero ya no aguanto mi cuerpo». Fue el testimonio que nos dejó desde Eivissa una de ellas, Doerte Lebender, enferma de esclerosis múltiple, cansada de una existencia amarrada a una silla de ruedas y a una cama articulada, desde la que ya no podía ni avisar al dispositivo de emergencias de la Cruz Roja. La satisfacción de su último deseo fue el fruto de una larga lucha, que no sólo ha dado respuesta a las personas que cumplen con los estrictos requisitos y filtros de la norma, sino también a sus entornos, castigados en el pasado con procesos judiciales e incluso cárcel por ayudar en el desenlace final suplicado de quien no puede más.

