¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas?

No es ninguna tontería lo que canta Rigoberta Bandini. Nuestras tetas dan miedo. La prueba es que la semana pasada, en TV-3, la televisión pública de Catalunya, la portavoz del Govern Patrícia Plaja fue entrevistada en el programa de las mañanas y a media entrevista, como por arte de magia, su vestuario pasó de ser una camiseta con un escote de lo más normal a una americana sin rastro del escote.

No pasaría nada si ese cambio repentino hubiera sido fruto de su propia decisión. Ya sea por el frío que hace en los platós de televisión o por lo que sea. Pero la periodista Mayka Navarro dejó claro en directo que así no fue. Triste y patético. Y lo peor es el tuit que hace la tele para salir airosa de todo este asunto. Cito textualmente: «Hemos resuelto en directo una situación que percibíamos incómoda».

En mi opinión, el verbo «percibir» es muy desafortunado y nos da muchas pistas. Como se trata de una mujer, tenemos que actuar por ella. Porque nosotros percibimos. Nosotros, el sistema heteropatriarcal a lo grande. Puedo parecer exagerada, pero no lo soy para nada. Me da escalofríos ese tuit. El machismo interiorizado es tan bestia que alguien no duda en dejarlo por escrito porque ni siquiera se da cuenta.

Hacia atrás

Por otra parte, es muy ridículo y triste ver cómo nuestra tele va para atrás como los cangrejos. Que cuando yo era pequeña veía un programa que se llamaba Àngel Casas Show donde salían mujeres enseñando las tetas y no pasaba nada. Al contrario, era un claro signo de modernidad. Algo que TV-3 y la tele en general han perdido completamente. Intentando ser demasiado correcta, se ha convertido en algo absurdo y aburrido. Tratando a la audiencia de tonta.

¿Nos quieren hacer creer que un cargo público como la señora Plaja no sabe perfectamente cómo va a ir vestida cuando es entrevistada en un medio de comunicación? Lo que me gustaría saber es por qué ella se dejó.