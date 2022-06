Ya llevo dos veces en las que entro en una farmacia (una de Palma y otra Cala Mandia) y me encuentro clientes comprando sin mascarilla.

Las dependientas los atienden como si nada. En un caso me he dirigido directamente a la persona que está sin mascarilla y me responde con tonterías. He hablado con las dependientas y me dicen que no pueden encararse con cada persona, o sea, que pierden ventas. Es cierto que las dependientas usan mascarilla.

Lo pongo en conocimiento de esta manera, porque me parece irrespetuoso hacia los demás.