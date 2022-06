La Constitució estableix que els ports d’Espanya són competència exclusiva de l’Estat que l’exerceix mitjançant Ports de l’Estat i Autoritats Portuàries. En el cas del port de Palma és l’Autoritat de Balears, presidida pel socialista Francesc Antich, la que gestiona el nombre màxim diari de creuers que poden coincidir en el port. Si, segons totes les informacions, el màxim diari de creuers permesos en el port de Palma ha sigut fruit d’un pacte assolit entre la patronal de les companyies navilieres i el Govern, amb la necessària ratificació de l’Autoritat Portuària, menys s’entén perquè el Conseller signant de l’acord s’ha conformat, llançant les campanes al vol, amb una minsa reducció del 14,5% d’escales.

Allà on no arriben els polítics ho fan els ciutadans concernits amb l’impuls de tota mena d’iniciatives en forma d’associacions, agrupacions o plataformes com a mitjà més eficaç d’assolir grans objectius amb unes eines bàsiques però capaces de desplegar una activitat increïblement eficaç. De la Plataforma anticreuers, apart de les accions pròpies de les campanyes cíviques, com la publicitat i la pressió a les autoritats, vull destacar com acció intel·ligent i efectiva la vigilància de la qualitat de l’aire que executarà amb l’objectiu de conèixer i poder informar a la població amb base científica els nivells d’emissió de gasos nocius per la salut de les persones que emeten els creuers. Amb aquesta vigilància ja no es tractarà d’opinions interessades sinó de fets comprovats que requeriran, més que probablement, la presa immediata de mesures que salvaguardin la salut de Palma. I amb la salut no s’hi juga.

No vull acabar aquest article sense oferir una aportació molt personal que podria ser una solució al cas que ens ocupa. No caldria cap plataforma si la decisió final sobre els límits d’escala de creuers a Palma estigués en mans d’un jurat constituït per llops de mar i experts en estètica nàutica els quals, amb tota seguretat, no atorgarien la condició de vaixell a aquests nyarros flotants transportadors d’immobles que, a més, fan la competència als hotels del Passeig Marítim sense haver passat pel tràmit de complir les directrius del PGOU de Palma.