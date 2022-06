El desacuerdo para entenderse

A mí que siempre me han atraído los desacuerdos, aunque solo fuera por aquello que decía Freud, de que si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, se puede asegurar que uno de los dos piensa por ambos, me sigue sorprendiendo el descubrir que me siento, en ocasiones, muy cerca de algunas gentes y personas que por lo demás se hallan, en otras percepciones, opiniones y creencias, a distancias de hiper-espacio de las mías. Pero bueno el desacuerdo puedes ser, en ocasiones, un camino fructífero y adecuado que puede llevar, recorriéndolo incluso en direcciones contrarias, a un punto sino de encuentro si de cercanía.

Y por ello podría decir, luego entenderán el uso del condicional, que me hallo en la cercanía de dos Excelentísimas Señoras Ministras, que en las últimas fechas han hecho valer, una en forma de Ley y otra como mera propuesta, su consideración que la edad de diez y seis años es ya suficiente para tener la adecuada tasa de madurez opinante y decisoria; en un caso se establece que por encima de esos diez y seis años una chica, iba a decir señorita o dama joven, pero no quiero herir sensibilidades, es perfectamente capaz para tomar la decisión de si debe proceder a interrumpir un embarazo o no; en el otro caso se trata de proponer que la edad para poder ejercer el derecho de voto activo se rebaje la edad a esa misma cifra de anualidades vividas. Vean Ustedes que no es mi intención el transmitirles mis personales opiniones sobre esos dos concretos casos, cada uno tendrá seguramente las suyas; de lo que se trata en este caso es de si esos diez y seis años conforman esa mayor edad que de solvencia a las decisiones de las personas que acceden a ella o no. Pero si lo es, y para ser justos, debiera serlo en toda su extensión, tanto para la toma de decisiones como para afrontar las consecuencias de ella, en esencia para todos los mayores de 16 años y a todos los efectos, lo contrario sería sumamente discriminatorio. Es por ello que tengo la esperanza de seguir estando de acuerdo con las dos miembros del actual Gobierno, lo siento no encontré lo de «miembra» en el diccionario, y que en base a ese su acuerdo entre amabas, y quizá del mío, se pongan manos a la obra en esa bajada de la edad legal desde los diez y ocho a los diez y seis de forma igual y en todos los casos. En ese sentido abrigo la esperanza de que este mismo Gobierno proceda, en igual consideración, a llevar también la edad penal a esa misma cifra con la consiguiente reforma del artículo 19 del Código Penal, dado sobre todo al notable aumento de ciudadanos de entre 16 y 18 años que perpetran delitos, permítanme la expresión, de mayores. Claro que ello debería comportar cambios en otros escenarios del Código Penal, como los relativos a los delitos contra la libertad sexual, en relación a las edades de las víctimas de esos tipos delictuales a tener en cuenta a los efectos de establecer la existencia o de determinados delitos. Es obvio que la edad marca siempre límites pero en Estados Unidos donde se puede conducir con 16 años, se es responsable de los daños que puede causar esa conducción, sea esa causación imprudente o voluntaria. Y en ese sentido permítanme Ustedes un ejemplo de sangrante actualidad; cabría preguntarse si el individuo que compró un fusil de asalto en una armería de Texas con el que masacro una veintena de niños y adultos, al día siguiente o al otro de cumplir diez y ocho años, y dejando a salvo las peculiaridades del caso, empezó a fraguar su actuación homicida cuando todavía estaba en ese periodo de entre los 16 y los 18; seria pertinente también preguntarse hasta cuando se tiene disminuida la responsabilidad penal y cuando se deja de tener esa especial y beneficiosa cualidad y si ello debe establecerse tan solo en base a lo se lee en el D.N.I. o más bien en atención a cual es la real capacidad de saber y comprender del sujeto activo del delito. Si ambas Señoras Ministras también proponen y legislan en el sentido de que los individuos de edades entre los 16 y 18 años y que cometan delitos, en ninguna medida de causa juvenil, como homicidios, violaciones, robos con violencia, por poner solo tres ejemplos, se les aplique la norma de igual manera que a los que cometen esos mismos delitos cuando tienen un día más de esos 18 años, si eso ocurre, en ese mismo momento trocaré mi desacuerdo en acuerdo con las Señoras Ministras en su acertada visión de cuál debe ser la edad para poder decidir quién nos gobierna o quien nace, puesto que el legislar, el crear normas de sociedad, precisa de una especial condición, la igualdad de trato por parte de la Ley. Si se es mayor para unas cosas también debiera ser admitida esa condición para todas las demás.