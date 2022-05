La policía patriótica

En este país, la democracia ha padecido agresiones sin cuento que ya parecen controladas y reprimidas pero que podrían dejar secuelas. Desde excesos inaceptables en la jefatura del Estado a corruptelas sin cuento en grandes sectores del poder ejecutivo, pasando –y quizá esto sea lo más grave- por la utilización delictiva de las fuerzas de seguridad del Estado en menesteres ilegales. En tiempos del ministro del Interior con Mariano Rajoy, Fernández Díaz, las policías españolas falsificaron acusaciones para desacreditar a partidos e instituciones con el objetivo de mermar sus posibilidades electorales. Como acaba de recordar el director de un periódico, eso sucedió con Artur Mas antes de las elecciones catalanas de 2012 y con Xavier Trías antes den las municipales barcelonesas de 2015.

Todo esto ha salido nuevamente a la luz al conocerse nuevas grabaciones del policía Villarejo, hombre clave en la organización de las cloacas del Estado y en prisión por aquellas golferías. Hay procesos abiertos pero nadie espera mucho de ellos. De cualquier modo, es evidente que aquella suciedad indigna dio alas al independentismo catalán porque irritó a la ciudadanía, que llegó a prestar oídos a quienes culpaban a «Madrid» de todos los males de Cataluña.

Esos asuntos son ciertamente antiguos, pero no debería el PP utilizar este argumento para restarles importancia. Al contrario: el PP volverá a ser lo que fue y la política se regenerará cuando los actuales líderes de la derecha reconozcan sin ambages lo intolerable de aquellas actuaciones y lo antidemocrático de aquellos comportamientos. Ni el «y tú más» sirve para nada porque no cuela ni las críticas pueden ser atribuidas a la mala fe porque la crisis catalana no hubiera llegado a tanto si el Estado hubiera estado siempre en su sitio. No es casual que el PSC sea hoy el primer partido de Cataluña y que el PP sea casi extraparlamentario.