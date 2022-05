Ucrania y el extemporáneo pacifismo

El esloveno Slavoj Zizek, ensayista y politólogo que dirige el instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres, ha publicado una profunda reflexión sobre el pacifismo occidental, que, en una comprensible paradoja, debe dar paso a una beligerancia activa cuando se trata de defender nuestros valores y modos de vida

Asegura Zizek que, en el fondo, el llamado mundo libre está desconcertado por hecho inesperado de que la guerra de Ucrania no haya sido una operación relámpago. Zizek destaca el inquietante lapsus que tuvo el presidente Biden cuando, siendo ya inminente la «operación especial» que preparó Putin sin el menor ocultamiento para adueñarse de Ucrania, manifestó que su administración tendría que esperar y ver si el Kremlin emprendía una «incursión menor» o una «ocupación total». Era obvio que lo que quería decir el presidente norteamericano es que una agresión menor sería tolerable. Nuestro miedo occidental, en definitiva, no provenía tanto de que tuviera lugar un escaramuza bélica en Europa sino de que, en lugar de conseguir Moscú el aplastamiento rápido de cualquier resistencia, el heroísmo de los ucranianos provocara un conflicto duradero y de final incierto que nos obligase a tomar decisiones, a aplicarlas, y, en definitiva, a reflexionar no solo sobre la nueva geopolítica europea sino también sobre la globalización positiva y con valores que deberíamos emprender en lugar de aceptar pasivamente el arcádico proyecto de una especie de paz universal que subyacía bajo el concepto equívoco del fin de la historia.

Es obvio que la Segunda Guerra Mundial generó una duradera y firme conciencia pacifista en todas las democracias occidentales. Es natural que se haya desterrado del pensamiento democrático cualquier recurso al militarismo para reformar el sistema de relaciones internacionales. Tanto ha sido así que el desencadenamiento de una guerra convencional sin límites nos ha llenado de desconcierto. No entraba en nuestros cálculos que tras la Guerra Fría y el entierro de las ideologías antagónicas que habían mantenido una pugna por la hegemonía mundial, el sátrapa de un país como Rusia, armado hasta los dientes por los ideólogos de la antigua URSS y ahora deseoso de mostrar al mundo un rostro democrático (pese a las manipulaciones, el régimen ruso intenta guarda las formas), se lanzara a la guerra embriagado de nacionalismo para conseguir territorio y ampliar su zona de influencia.

Este pacifismo que hoy forma parte esencial de nuestro bagaje cultural es una sólida garantía de futuro de la civilización, pero hemos de aprender primero el axioma de que la democracia es tan valiosa que debe ser defendida por todos los medios, incluidos los militares. Esto viene a cuento de la exótica posición del filósofo alemán Jurgen Habermas, quien sugiere que Ucrania es culpable del chantaje moral frente a Europa. «Hay algo profundamente melancólico en su posición —escribe Zizek—. Como bien sabe Habermas, la Europa de la posguerra solo pudo renunciar al militarismo porque estaba a salvo bajo el paraguas nuclear estadounidense».

Pero el regreso de la guerra al Viejo Continente sugiere que este periodo puede haber terminado y que el pacifismo utópico requerirá asideros morales y materiales cada vez más sólidos. Desafortunadamente, el futuro reclamará otra vez actos heroicos, y no solo para disuadir y resistir las agresiones, sino también para hacer frente a problemas como las catástrofes ecológicas y el hambre.

El camino adoptado por Occidente no es el correcto: estamos aportando miles de millones de dólares en armas a Ucrania. Y miles de millones de dólares a Rusia como contrapartida del gas y del petróleo. Estamos alimentando una espiral de violencia absurda y cobarde. Y es hora de que entendamos que la globalización requiere sacrificios para la sostenibilidad ecológica y para la paz incondicional. Prescindir del gas ruso a corto plazo —Alemania parece estar al fin decidida a ello— puede ser un primer paso para entender que la rectificación correcta del rumbo exige renuncias, esfuerzos imaginativos, cambios relevantes y onerosos. Rusia y sus afines no forman un bloque ideológico pero sí pretenden organizar a un mundo en desarrollo que se enfrente al neocolonialismo occidental. La propaganda rusa va por ese camino, que nos llevaría a un mundo nuevamente fracturado. Estamos a tiempo de impedirlo.