No record qui va dir que tota gran felicitat inclou de regal un patiment igual de gran i que la cara negre del temps venturós, llargament larvada, es presenta puntual quan manco te l’esperes. En el cas de Rafael Nadal se li va aparèixer a una roda de premsa en forma de pregunta d’un periodista sobre el jove tenista Carlitos Alcaraz contra el qual acabava de perdre. La resposta, en lloc de tirar de manual per evitar dir res compromès, ell, tan expert a l’hora de lidiar amb les preguntes sobre les seves lesions, reconegué de manera indirecta els dubtes de poder superar el jove tenista murcià de 19 anys, més que probable guanyador del proper Roland Garros a la mateixa edat en que ell el conquistà l’any 2005.

En la resposta al periodista sobre Alcaraz, Nadal no parlà de tenis sinó de cotxes, no debades en té un garatge ple. No reconegué que el tenista jove té un una millor treta, una millor dreta, una millor deixada; s’inventà una curiosa comparació segons la qual les coses noves són millor que les velles, que un cotxe nou és més plantós que un d’usat i que un smart phone nou és més preciós que un passat de moda. En pla sociològic, tancà l’abstrusa lliçó dient, com diria un padrinet, que eren coses que passaven en aquests temps que corren. No oblidà un estrambot patriòtic quan s’alegrà que el seu país hagués trobat un altre jugador increïble. Com ell?

L’entrada estrepitosa d’Alcaraz a l’escena del tenis mundial ha estat com un avís del cel a Nadal que el seu cicle ha entrat en temps de descompte. Costa d’acceptar-ho, sobretot a algú que més amunt ja no pot pujar. Essent Nadal encara una persona jove, 36 anys, la irrupció d’aquest simbòlic àngel anihilador, més tard o més d’hora, li farà comprendre que l’envelliment, personal o tenístic, és un procés de creixent complexitat i que, a mesura que et fas gran, comences a estar d’acord amb Ramón y Cajal quan digué que val més morir d’una vegada que no a trossos; aplicat al cas del nostre gran tenista, més val retirar-se quan ets al cim que quan et rossegues per les pistes.