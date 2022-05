Las peligrosas excepciones

Por si no fuera suficiente con el ejemplo canónico del edificio Pullman de Cala Major, que ahí sigue para quien lo quiera visitar, la flamante Ley Turística del Govern incorpora una enmienda, presentada como si se tratara de una propuesta innovadora, para que los hoteles obsoletos puedan pasar a tener un uso residencial, una excepción limitada, es cierto, pero que mal planificada y ejecutada puede tener efectos mucho más nocivos para la ciudadanía en general y el barrio afectado en particular que el beneficio que con esta medida se pretende otorgar a los hoteleros, en compensación por la pérdida de plazas turísticas que la ley promueve.

En la planificación urbanística no hay nada peor que las excepciones o las soluciones improvisadas al calor de modas pasajeras. Cala Major, más de cincuenta años después, todavía no se ha recuperado del impacto nefasto del Pullman, que inventó los minipisos antes de su generalización y cuya pobre conversión terminó transformando el inmueble en un foco insalubre de infraviviendas y delincuencia. Hay más ejemplos de cambios de uso ejecutados con desmesura. La peatonalización de la calle Fàbrica, inaugurada como eje cívico, aunque hoy esa denominación parezca un mal chiste, se ha convertido en tiempo récord en un proyecto frustrado por la concesión exagerada de licencias para bares y restaurantes que la siguió, un proceso que desde esa calle se fue extendiendo como una mancha de aceite a gran parte del barrio, hasta entrar en conflicto permanente con su uso principal, que no es otro que el residencial. Las viviendas de superlujo que se construyeron en el momento de pujanza no hay ahora quien las quiera, porque residir en una zona de ocio nocturno es una tortura. Y eso ha ocurrido en apenas quince años con la colaboración especial del ayuntamiento de Palma. Así que mucho cuidado con los cambios de uso caprichosos, que los carga el diablo.