Avui, el dia en què el Govern signa (ara si, el del desembre a Hamburg sembla que era per la foto) els acords amb les navilieres que permetran, segons han Anunciat a bombo i plateret, limitar l’entrada de creuers al nostre port. A més que 3 creuers al dia ens continua semblant molt més que el que la ciutat pot suportar, les últimes setmanes hem vist com aquest acord es trencava una vegada rere una altra. Però des de la Plataforma contra els Megacreuers no defallim: continuarem repetint incansablement que aquest turisme és insostenible i està fora d’escala.

«Fora d’escala». Aquest és el nom que la Plataforma contra els Megacreuers hem triat per la nostra campanya, dirigida a posar fre i rebaixar el volum dels creuers que arriben al port de Palma, tant pel que fa a la dimensió d’aquests bucs que sembla no tenir límit, com pel nombre de vaixells d’aquest tipus que fan escala a la nostra ciutat. El nom de la campanya té dues lectures diferents i complementàries.

Un primer significat és literal, els megacreuers són d’una dimensió massa gran per a la ciutat de Palma. Contaminen moltíssim, arrasen amb la vida residencial del centre històric i destrueixen l’encomia productiva local. L’altre significat està relacionat amb el rebuig de bona part de la ciutadania front aquest tipus de turisme: no volem que els megacreuers facin escala al port de Palma.

El turisme de creuers tradicional es feia en vaixells més petits i amb menys persones. El plaer de navegar i fer vida a bord del vaixell es complementava en passar uns dies en les ciutats on atracaven. Les ciutats es beneficiaven, igual que els propietaris dels vaixells. Eren altres temps. Ara la cosa ha canviat per complet. Els vaixells s’han fet tan grans que si els posam verticals són més alts que els gratacels més grans d’Espanya. A l’escala de la nostra ciutat, el Wonder of the Seas (el creuer més gran del món, que ens ha sorprès avui amb la seva presència al port, quan la seva arribada estava prevista pel pròxim dia 9), fa 7 vegades la Seu. La torre major del castell de Bellver està situada a 145 metres sobre el nivell del mar. El Wonder of the Seas en fa 362. Des de la Torre Major no arribam ni a la meitat del creuer!

La nostra protesta contra aquests grans vaixells es fonamenta en tres objeccions principals:

1. Són molt nocius pel mediambient. Així ho va confirmar agència independent europea «Transports and Environment» quan va dir el 2018 que el port de Palma, després del de Barcelona, era el més contaminat per l’acció dels creuers. Els impactes concrets d’aquesta contaminació de l’aigua de la badia, pels gasos i partícules que emeten i pel renou que fan, són difícils de demostrar, ja que no hi ha estudis seriosos al respecte. És per això que un objectiu de la nostra campanya és instal·lar 10 sensors que mesuren micropartícules d’un tamany molt petit, conegudes pel nom PM 0,1. Són partícules que afecten molt a la salut respiratòria i cardiològica i procedeixen sobretot de la combustió dels vehicles dièsel. Aquests mesuraments han estat fetes per NABU, la principal organització ecologista alemanya, col·laboradora del nostre estudi.

2. Són un mal negoci. De l’estudi realitzat per un enginyer en pràctiques al port de Palma, es desprèn que hi ha tres beneficiaris principals de la despesa dels creueristes a Palma: una part del sector del transport, una part d’agències de viatge que organitzen els transfers i les excursions i una part del comerç, el dedicat principalment al turisme d’unes hores: souvenirs, gelateries, take away, etc. Els milers de creueristes que baixen a la ciutat ho fan principalment per anar a fer una volta pel centre històric. A aquests se li afegeixen els que venen a visitar la ciutat d’altres indrets de Mallorca, en cotxe o en autobús de línia. Això fa que, de vegades, hi hagi més de 20.000 turistes visitant la ciutat als mesos d’estiu. El resultat és una pèrdua de la diversitat econòmica i de la vida veïnal normal, la venda dels productes que majoritàriament són importants d’altres països i una gran despesa en serveis públics de neteja, seguretat, etc. L’economia local perd. El conjunt de la societat mallorquina, perd.

3. Ajuden a l’abandonament de la ciutadania del centre històric. Aquest volum de gent en un lloc tan petit provoca un efecte de desplaçament dels veïns del barri, dels residents de tota Palma i de tota Mallorca, que eviten anar al centre. També el fenomen ajuda al fet que els pisos es venguin a estrangers i a què la vida ciutadana normal vagi desapareixent. Els veïns han denunciat moltíssimes vegades l’ocupació de la via pública i d’un excés de renou per negocis enfocats al turisme, però fins ara no hi ha solucions efectives.

Per totes aquestes raons el turisme dels megacreuers a Palma està clarament FORA d’ESCALA i malgrat que hi ha un acord per minvar-lo, és clarament insuficient. La nostra plataforma que agrupa a una trentena d’entitats seguirem la lluita per definir un turisme de creuers per a la ciutat de Palma, que sigui realment sostenible i serveixi a l’interès general. A tots aquells que volen sumar-se a aquestes reivindicacions els convidam el pròxim 9 de maig a embarcar-se amb nosaltres al veler més antic en actiu d’Espanya, el Rafel Verdera, per donar la benvinguda al Creuer més gran del món. Podem semblar petits, però som molts I la nostra lluita és gran.