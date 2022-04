Palma està en recuperació. La ciutat es desperta i està ben viva, de nou. Les cicatrius es van tancant i ho fan d’una forma més ràpida que en anteriors crisis. Des del primer moment, vàrem apostar per una sortida de la crisi centrada en els drets i en la potenciació i la defensa dels serveis públics com a peces necessàries i imprescindibles per a acompanyar la ciutadania, en lloc de retallades i austeritat. I, sobretot, per la defensa dels treballadors i les treballadores, protegint-los des del primer moment amb els ERTO.

La perspectiva turística per a aquest 2022 és bona, com ho demostren tots els indicadors i l’ocupació que hem tingut aquesta Setmana Santa. Tenim una indústria turística forta, que es tradueix en molts de llocs de feina, tan necessaris.

La recuperació ha vingut de la mà de mesures i iniciatives que han protegit la ciutadania i que han permès reactivar la principal indústria de la ciutat, el turisme. Una de les més destacades és la nova actualització del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que ja ha arribat als 1.000 euros, i que, durant els darrers anys, s’ha apujat un 33%. És l’increment més gran a la història del país, i ha estat possible gràcies a governs progressistes. Assegura un sou més digne i beneficia de forma especial el jovent, que ha de tenir millors condicions per a poder posar en marxa el seu projecte de vida.

Una altra de les importants eines que estan ajudant és la nova reforma laboral, que ja té una incidència més que destacada a Palma i les Balears. Cerca reduir la temporalitat i donar més estabilitat; que els treballadors i les treballadores eventuals siguin fixos o fixos discontinus, un canvi que a la ciutat ja és més que notable aquesta temporada turística. Així, els contractes indefinits s’han disparat, ja que, si comparam les dades de març d’enguany amb les de març de l’any passat, la contractació indefinida ha crescut a Palma gairebé un 350%.

Així, tenim un nou SMI i una nova reforma laboral que protegeix i millora les condicions de feina. Uns llocs de feina que creixen i es consoliden, de forma especial a Palma. Les dades avalen la recuperació: el turisme s’ha reactivat i, gràcies a això, tenim les millors xifres d’ocupació des de 2009 i les millors dades d’afiliació des de fa 15 anys.

Les xifres d’ocupació són bones, com ho és la nostra aposta per millorar les condicions de feina. I això és possible gràcies a la creença que el sector públic no es pot quedar al marge davant un problema; ha d’actuar. Nosaltres ho hem fet en moments tan complexos com els actuals, durant els quals hem patit una pandèmia mundial i, després, les conseqüències d’una guerra a Europa.

A més, també hem donat suport als sectors econòmics més afectats per la crisi, posant en marxa línies d’ajudes per a empreses, comerços i autònoms. Som conscients que ha estat una època complicadíssima per a vosaltres, i per això hem volgut estar al vostre costat.

Són dues formes d’afrontar els problemes. Uns, les dretes, retallen serveis, apugen impostos i no donen cap ajuda en moments difícils. Nosaltres no apujam cap impost, donam ajudes i estam devora qui més ho necessita. S’ha demostrat que és una forma de fer política encertada: ens avala la recuperació que ja estam vivint.