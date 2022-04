En ciència, una àrea és una superfície amb límits, característiques i fins determinats mentre que un espai és un mitjà físic tridimensional i il·limitat en el qual se situen els cossos i els moviments. Ergo l’Aeroport de Palma és un espai amb totes les de la llei, en aquest cas, física. A diferència del Cerber, custodi de l’infern, el guardià de l’aeròdrom, lliure de noses i aforaments, té la missió d’augmentar sense límit el nombre d’entrades a la finca com qui infla un globus sense tenir esment de la més que probable explosió. El guardià no n’és el propietari, és el criat que rep les ordres de l’amo de les claus des de la distància, el mateix que marca el número d’unitats a ingressar i el que es queda amb la gabella del servei.

Quan tot apuntava a una moderació del creixement en la present temporada turística com a conseqüència de la pandèmia i de la puja dels preus dels combustibles, com per art de màgia, tothom s’ha llançat a una impensada eufòria com si no hi hagués un demà. De plors, diatribes i lamentacions s’ha passat a un entusiasme acrític que afavoreix la probabilitat de tornar a cometre errors del passat amb pràctiques nocives com el tot inclòs, els incompliments laborals, l’assalt comercial a les platges, la massificació, el turisme d’excessos o el lloguer turístic il·legal. Ja a ningú se li ocorre parlar de turisme sostenible, de lluitar contra el canvi climàtic o de limitar el nombre de visitants, i el que gosa fer-ho és automàticament acusat de turismefòbia.

I pel que fa a l’amo de les claus de la finca, és trist constatar el silenci tronador sobre les ingents xifres que manegen i que el retraten com un dels màxims culpables de la insostenibilitat i del més que compromès futur de la nostra illa. Em vaig quedar de pedra en conèixer el passat mes de febrer l’estimació del tràfic previst per l’any 2025 que xifrava el nombre de passatgers totals en 33.874.100. Quina no ha estat la meva sorpresa quan la seva previsió de passatgers just publicada per enguany, 2022, apuja a 31.309.459. A aquest ritme, el globus no aguantarà.