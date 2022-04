Mecánica funcionarial

Si mi memoria no me falla, creo que es la tercera Ley de Newton la que invoca el principio que afirma que a toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud pero en sentido contrario, claro que ese axioma se refiere a la mecánica física, pero tengo para mí que es perfectamente aplicable a otros ámbitos vitales, sociales, personales o políticos. Y por ello soy de la opinión que esa afirmación de Newton no debiera ser tomada con ligereza por los que pergeñan, dirigen y aplican a un tiempo normas y recomendaciones, pues no es especialmente extraño que las unas y las otras vayan en diferentes direcciones, en no pocas ocasiones resulten incluso sean contradictorias entre sí. Les pongo dos ejemplos conocidos por mí de primera mano y sucedidos en nuestra puerta de entrada principal, el aeropuerto.

Una pasajera llega desde los Países Bajos, rodeada de turistas neerlandeses que acuden a nuestra isla para dejar atrás sus preocupaciones, tensiones, estreses y malos ratos; a la salida de un pasillo les esperan un grupo de militancia funcionarial quienes, como si fueran extras de un filme de campo de prisioneros, les reclaman a los recién llegados y a voz en grito que enseñen el famoso QR pandémico, al tiempo que les hacen formar militarmente por filas; allí todo fue desorden, nervios, colas y espasmódicas buscas del papel com mentres; miren que el problema no es que se les solicite un determinado documento a los visitantes sino el modo y manera de hacerlo; la persona que fue testigo del asunto pudo observar cómo los rostros de los holandeses pasaban de la relajación que otorga la perspectiva de pasarse una buena semana en Mallorca a una cara de entre cabreo y agobio, que obviamente les acompañaría hasta sus destinos hoteleros; allí, por ventura, el profesional y amable recepcionista expondrá al maleado turista que debe cambiarle la habitación por cualquier razón o le solicitará educadamente que le entregue el Voucher tursitico, y el empreñat visitante, que ya viene calentito desde el aeroparque, probablemente le saltará al cuello al hostelero. Así que a la acción de los gritadores aeroportuarios surge la reacción del visitante que recibe en su trasero el trabajador del hotel que no tiene culpa de nada. Otra muestra; si Ustedes han ido últimamente a buscar a algún familiar, amigo, colega o cualquier otro tipo de viajero, a ese mismo lugar, habrán podido observar que en la zona de llegadas se ha adoptado un sistema que permite una espera gratuita de quince minutos, tras lo cual debe procederse a abonar los minutos que sobrepasen a esa cifra; el espacio de esa concreta zona de recogida es sumamente escaso y cuando se producen llegadas de pasajeros masivas, los recogedores se colocan modosamente a la derecha de la calzada, sin penetrar en esa zona y esperan que el recogido les llame o les mande un mensaje para proceder a entrar en el ámbito de recogida, propiamente dicho. Cierto que en el lugar en que los ‘esperantes’ estacionan tiene como decoración una línea amarilla, determinante de prohibición, pero es igualmente cierto que no se causa molestia alguna a nadie y ello por dos razones, la primera es que esa vía es más que ancha y permite sin problema el paso de todo tipo de vehículos; la segunda es la que acredita que los vehículos de servicio, los autobuses y los taxis tiene una entrada separada. ¿Se proyectan Ustedes la imagen? Pues, bueno, en esos casos de automóviles estacionados de esa guisa para poder recoger a sus gentes, de cuando en cuando sueltan un vehículo de la Policía Local que al igual que el perro pastor hace mover a todos esos vehículos que no tiene más remedio que penetrar en el redil de esa zona de los quince minutos en la que obviamente no caben todos. ¿Qué puede hacer entonces el esperador?, solo una cosa, quedarse en la atestada zona, en algunos casos en doble fila, sacando para ello el papelito que da derecho a esos quince minutos gratuitos y cuando ese plazo ha transcurrido salir de la zona y dar la vuelta para volver a entrar, y repetir la operación tantas veces sea necesaria hasta que reciba la llamada del sujeto de su recogida. Esa actuación, esa acción, trae como resultante una consecuencia o reacción, que no es otra que el necesario uso del motor del automóvil, con su correspondiente añadida tasa de contaminación por CO2 además de tener que hacer uso de uno, dos, tres o más tickets que están hechos de papel, de celulosa, de arboles. Ya ven, para solventar una cuestión que a nadie molesta y a nadie perjudica se consigue una mayor e innecesaria contaminación y un mayor e igualmente superfluo uso de la madera de los bosques en forma de tickets. Así que cuando los encargados del funcionamiento aeroportuario o los ediles municipales se pongan a pensar en cómo hacer las cosas para evitar malos ratos a los pasajeros y/o turistas, a quienes tanto debemos, o para que gocemos de una ciudad menos contaminado y un planeta más protegido, piensen menos en lo inmediato y barrunten cuál puede ser la resultante de un excesivo e innecesario celo. En ocasiones los resultados son más nocivos que las soluciones, pues como decía Baltasar Gracián muchas veces nace la enfermedad del mismo remedio.