Entre les lletanies de la Verge Maria no hi ha la de Mare de la guerra. Sí que es resa que és Mare de la misericòrdia, de l’esperança o amable. També és Verge prudentíssima, fidel o clement. Però en cap de les invocacions de les lletanies del Rosari s’hi troben referències a virtuts bèl·liques.

Les lletanies són «una llarga sèrie d’invocacions dirigides a la Verge, adjudicant-li títols i qualificatius descriptius, seguits per la frase Ora pro nobis i que, en succeir-se de manera uniforme i repetitiva, creen un flux d’oració caracteritzat per una insistent lloança i, alhora, súplica». Wikipedia dixit.

Entre les cinquanta-dues virtuts de Maria citades al Devocionari català ni una sola està directament relacionada amb la política. Encara que algunes serien adequades per aquells que exerceixen una funció pública. Per exemple: sense taca, del bon consell o causa de la nostra alegria. La Verge sí que és consol dels emigrants (tant dels que agraden a Vox com d’aquells als quals Santiago Abascal i companyia volen fotre fora d’Espanya). Així mateix, és porta del cel o refugi dels pecadors. També és reina, però de la pau, de la família i dels màrtirs.

No s’entén que la Antigua Cofradía de Nuestra Señora de Belén y Hermandad Penitencial de la Santa Caridad y San Junípero Serra, amb seu a Palma, hagi decidit que la imatge de Nuestra Señora de los Desamparados y Misericordia llueixi des del passat dissabte una faixa militar. En concret una blava que és la que porten els oficials d’Estat Major espanyols. I, tancant més el cercle, una faixa donada per Fulgencio Coll, general retirat i regidor de Vox a l’Ajuntament de Palma.

La faixa és un símbol militar. En el segle XVI es començà a utilitzar a les guerres d’Itàlia per distingir les forces que es trobaven en el camp de batalla. Els francesos les duien blanques, els savoians blaves i els espanyols vermelles. En el segle XIX es regulà l’ús de faixes entre els generals de l’exèrcit, i així s’ha mantingut fins als nostres dies.

No convé associar una imatge religiosa que, segons l’Església és referència de misericòrdia, prudència o justícia –per seguir amb les lletanies– amb qüestions militars i polítiques. Ja va fer prou mal l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, que els matins condecorava imatges d’alguna Verge i l’horabaixa negociava falsos informes sobre polítics rivals o espiava al seu correligionari Luis Bárcenas.

Sorprèn que les autoritats diocesanes no s’hagin desmarcat d’un acte amb significació política i religiosa. Tal vegada la resposta estigui en el fet que les processons de Setmana Santa són folklore. Una representació que, a més, cada cop s’allunya més de l’austeritat de la tradició mallorquina per a incorporar costums d’altres indrets.

L’Església ja visqué una inconvenient connivència de quaranta anys amb la dictadura franquista. La majoria dels partits que s’apropen a ella només cerquen utilitzar-la en el seu camí vers el poder. I basta recordar les manifestacions conjuntes amb el PP contra lleis del divorci, de l’avortament o educatives. Quan els populars arribaren al Govern, no tocaren cap d’aquestes normes. A més, les formacions polítiques sols se senten còmodes amb la doctrina eclesiàstica quan diu exactament el que volen escoltar. I, si no, que li demanin al Papa Francesc, al qual Abascal es refereix com a «ciudadano Bergoglio».

En democràcia s’hauria d’aplicar més que mai el mandat de Jesús donau al Cèsar el què és de Cèsar i a Déu el què és de Déu. Els actes com el de la faixa del regidor Coll no tenen res a veure amb el cristianisme. Tal vegada alguns les puguin entendre com a folklore. La realitat és que es tracta d’un acte polític disfressat amb hàbit religiós.