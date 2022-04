V oletejant les eleccions, els partits de la dreta han començat a treure l’artilleria i posar el focus en missatges que calen aviat: abaixar imposts. Repeteixen el mantra dia rere dia, però què hi ha de cert en tot això? Analitzem la realitat, defugint de missatges populistes, demagògics i poc rigorosos.

Perquè un sistema tributari sigui just i equitatiu ha de ser progressiu. És a dir: qui més té, més paga. Aquesta regla, fàcilment comprensible, està perdent efectivitat en proporció a les mesures regressives que algunes comunitats autònomes -com Madrid, Galícia o Andalusia- han aplicat, aconseguint que pagui menys qui té més patrimoni i renda.

És just que els més rics, quan ubiquen la residència fiscal a determinats territoris, en molt de casos fictícia, deixin de contribuir a la distribució de la riquesa cap a les persones més desfavorides? La resposta és clara i rotunda: no.

Entre els territoris que apliquen rebaixes fiscals destaca la Comunitat de Madrid, on l’impost de patrimoni no es cobra. Contribueix a la justícia tributària que madrilenys i madrilenyes, amb independència de l’import de patrimoni acumulat, quedin exempts de pagar l’impost? En termes generals, qui hauria d’assumir l’impost si no estàs bonificat, seria qui tengués un patrimoni superior a 1.167.129 euros. La resposta segueix essent clara i rotunda: no.

Podem fer la mateixa lectura amb l’IRPF, rebaixat a comunitats governades pel PP. Saben què ha suposat la rebaixa de mig punt a l’IRPF anunciada per la senyora Ayuso com a solució als problemes dels ciutadans de Madrid? Una rebaixa de 23,36 euros l’any per una persona que guanya 16.000 euros; de 172,97 euros l’any per qui guanya en 45.000; i de 2.970,51 euros l’any per qui en guanya 600.000 euros. Aquesta és la «rebaixa històrica» anunciada per Ayuso i que suposa que ha de servir de motor per a la recuperació econòmica. Jutgin vostès mateixos.

Residir a Madrid suposa un estalvi a l’IRPF de 14 cèntims al dia respecte de viure a les Illes, si tens una renda de 16.000 euros, i d’1,60 si en guanyes 45.000. Igual que a Galícia i Andalusia, governades pel PP, o el mateix que passaria a Balears amb la proposta de Margalida Prohens.

I saben què passa? Que prometen abaixar impostos, però quan estan a l’oposició, els apugen: la darrera legislatura, varen apujar l’IRPF, l’IVA, el cànon de sanejament, l’impost de transmissions, el d’actes jurídics documentats, l’impost sobre hidrocarburs... I si vostè viu a Sóller, sàpiga que paga uns dels IBI més cars de Balears.

Hem parlat del PP, però la cosa no millora per a la classe treballadora amb la proposta fiscal de l’extrema dreta de VOX. Proposen un l’IRPF amb dos únics trams: un a l’11% per a rendes iguals o inferiors a 60.000 euros i un al 15% per a rendes superiors a 60.000 euros. És a dir: apujar l’impost per a les classes baixes i mitjanes i baixar-lo -significativament- a les altes.

Tot això posa l’accent en dues maneres d’actuar totalment diferents: mentre Ayuso rebaixa 23 euros l’any la quota de l’IRPF d’un senyor fadrí amb rendes de 16.000 euros l’any, el govern Armengol atorga una deducció per lloguer per a joves de 400 euros, precisament després que el PP convertís Balears en l’única comunitat sense cap tipus de deducció per habitatge la legislatura 2011-2015.

Toca ser rigorosos, deixar de mentir la ciutadania i abandonar el populisme i la demagògia al voltant de les baixades d’impostos. Defensar una política tributària progressiva, justa i de rebaixes selectives i ben escollides és el que realment té efectes i aplicam els socialistes de les Illes Balears.