La guerra en Ucrania y la inflación galopante ralentizaron el buen el ritmo de las reservas turísticas en el arranque del año, aunque se han reactivado en los últimos días. Estos tiempos de incertidumbre refuerzan la tendencia que ya se venía siguiendo y que agudizó la pandemia, el retraso de las decisiones de compra que en el campo turístico se traduce en reservas de último momento, complicando la gestión de los recursos en los establecimientos para la confección de plantillas y adquisición de provisiones. Los indicadores coinciden en que habrá una buena Semana Santa, con una ocupación media que podría rondar el 85%, y apuntan a un mejor verano, con un trecho más flojo entre mayo y junio. En el seno del Govern y en el empresariado se respira un clima de optimismo prudente, muy pendiente de la evolución del conflicto bélico, de la escalada de precios y de la pandemia, que no golpea la salud y la economía como en estos dos últimos años, pero que no se ha disipado ni mucho menos, por más que se retire la mascarilla de los interiores y regresen con fuerza ferias y procesiones. Había ganas.

Alcanzar este escenario razonablemente solvente en un momento de tanta incertidumbre y gran volatilidad es sin duda un éxito colectivo, forjado en el entendimiento entre administración y agentes sociales, que han sabido gestionar las diferencias sin hacer estallar por los aires los acuerdos posibles. Baleares bate récord de empleo y, por primera vez, los nuevos contratos fijos superan a los temporales, en buena medida por el efecto de la reforma laboral. La Autoridad Fiscal (Airef) ha revisado al alza la previsión de crecimiento para Balears, con un superávit del 0,6% del PIB. Sin embargo, la buena marcha de los números macroeconómicos no alcanza a todos por igual y persiste la desigualdad y las situaciones de precariedad que hay que atender y corregir. La carestía de la vida no sólo afecta a los hogares más humildes y al común de las personas por la pérdida de poder adquisitivo. Se cuela en todas las rendijas y lastra la recuperación. Los empresarios tienen dificultades para cubrir plantillas porque a muchos trabajadores no les sale a cuenta por el salario ofertado, sobre todo debido al elevado precio de la vivienda. Por otra parte, las empresas ven mermada la rentabilidad de su actividad por la elevación general de los costes, en un momento de exigencias inversoras en clave de sostenibilidad social y medioambiental, que no deberían demorarse para no tener que lamentarnos porque «llegamos tarde». La última llamada de atención no procede de colectivos ecologistas, sino del núcleo duro de los turoperadores. Las patronales alemana y británica DRV y ABTA, reunidas en Palma en un foro auspiciado por el Consell de Mallorca y la Organización Mundial del Turismo (OMT), urgen a que se afronte sin dilación la reducción de la huella de carbono en los vuelos. Si la industria no se autorregula, lo harán los políticos, advierten al sector. Nuestro futuro está en el aire.