Thomas Piketty és un d’aquells autors contemporanis que tothom ha de llegir. Els seus llibres afronten el problema de la desigualtat amb una claredat que ja voldríem moltes. Un dels conceptes que l’economista francès més repeteix és el dubte sobre els indicadors, rànquings o classificacions. Piketty n’alerta del perill i defensa que sempre podrem trobar un indicador adient per confirmar el nostre posicionament, sigui quin sigui.

És normal que en un món on les notícies falses corren lliurement, ens vulguem refugiar en els rànquings o les classificacions. Les dades sempre tenen aquest caràcter empíric que ens aporta certesa en un món que sembla no oferir-ne. Però val a dir que ni de les xifres podem fiar-nos un 100 %.

Vull dir amb això que els indicadors que trobam als diaris són falsos? En cap cas. Quan aquesta setmana hem descobert que Balears és, ara per ara, la comunitat autònoma més beneficiada de la reforma laboral i que per primera vegada els contractes indefinits superen els temporals, no hi ha cap dada que sigui falsa. Però que ningú dubti que si l’oposició vol descobrir una dada que deixi l’arxipèlag en mal lloc, l’aconseguirà també, i no serà falsa.

Diu la màxima del periodisme que un bon professional no conta que uns diuen que plou i altres, que no ho fa, sinó que obre la finestra i ho comprova ell mateix. Vivim en un temps en què la ciutadania crítica, la ciutadania demòcrata ha de fer una tasca semblant. Qui es vulgui fer una idea de la realitat en què vivim, no es pot limitar a llegir, ha d’anar més enllà i ha d’entendre què hi ha darrere, per poder extreure’n una opinió clara.

Dic això quan consider que s’ha de fer, quan el vent bufa al teu favor. Tot i la pandèmia i la crisi derivada de la invasió d’Ucraïna, els governs de Balears estan rebent bons indicadors. A més de l’impacte de la reforma laboral a casa nostra, en aquests mesos també sabem que les Illes lideren l’aposta europea per l’hidrogen verd o que ens situam com la comunitat que millor està aplicant els fons de recuperació.

Estic dient que totes aquestes notícies no són bones? Que no ens n’hem de fiar? No, ni de lluny. Simplement, escric aquestes línies com un avís per a navegants. Com ens diu el professor Piketty, sempre podràs construir els indicadors positius. La tasca del ciutadà crític és pensar quin rànquing vol que lideri Balears. Vol que lideri la transició energètica amb la primera empresa pública d’energia? O prefereix que lideri les xifres de turistes de tota la mediterrània? Vol que sigui la comunitat que més contractes nous crea? O la que més creix en generació de feina de qualitat?

Com a vicepresidenta de Mallorca, consellera de Medi Ambient i ciutadana tenc molt clara quina és la meva posició i quines classificacions vull liderar. Però aquesta feina l’ha de fer cada persona a casa seva, no podem esperar que ens la facin.