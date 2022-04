El agua envenenada

Lo que diferenciaba a los humanos de los animales era precisamente el derecho moral a rechazar cualquier tipo de vida gregaria en un mundo que cada vez, empezando por el actual siglo, iba siendo dirigido por los más mediocres, por los más violentos. Lo del gregarismo ya viene adquirido y enfundado en el bolsillo, es la conexión a toda hora que nos separa de la única realidad posible y nos adentra en otra apreciación paralela de las cosas. Nos vamos separando del mundo y adentrando en el eterno juego de ver quién la tiene más grande, quién se lo monta mejor aunque esté más solo que cualquier nuevo genocida en ciernes. La cuestión es hacer creer a los demás lo que ni tú mismo te crees.

Todo el mundo recuerda lo que un loco demente empezó la primavera de 2003 en Iraq y las consecuencias finales de aquel conflicto. Era una vieja historia y muy parecida a la que el clero español alentaba el verano de 1909 sobre el Rif poniendo las bases o las brasas, animando ascuas vamos, en su particular tablero. Cien años antes o después todo se iba repitiendo y entre todos íbamos saliendo de un transversal período de paz hacia una militarización que hoy ya nadie lucha por parar y por la cual muchos gobiernos suspiran a la hora de conseguir nuevas compras en su parado stock armamentístico. En esa pasada involución, en los primeros lustros de este siglo, incluso toda una ERC pedía públicamente, en plena campaña de las europeas, la creación de un ejército «como garantía de paz» en el viejo continente. Hoy ya vivimos inmersos en nuevas masacres y crímenes de lesa humanidad en un tris tras. Todo un Cambó había advertido que «todos los ciudadanos de Barcelona (por no decir Catalunya) hemos fusilado a Ferrer i Guàrdia no pidiendo su indulto», pues vinieron setenta años de sumisión que culminaron en uno de los más grandes fiascos de la historia y en el linchamiento intelectual de uno de los principales de sus protagonistas.

Últimamente el president Puigdemont es ridiculizado desde la prensa llamada ‘indepe’ por patrioteros que cuestionan su cordura, obviando, puede que por ignorancia y candidez, que este político en cuestión pasará a la historia por haber evitado un baño de sangre o el comienzo de algo, todavía, mucho peor. Abrieron la veda y sale gratis el tiro al político con dos dedos de frente y todo se sigue basando en sacar pecho o jugar a ver el tamaño. Sí, en Catalunya y en España. Observen cómo, por ejemplo, el Sr. Pérez Reverte, en una reciente entrevista, ridiculiza (o lo intenta) a los jóvenes reporteros que cumplen como pueden y casi sin medios en un juego periodístico de alto riesgo y con sueldos de escándalo. El mismo autor, ayer reportero, maneja muy bien la teoría pero en la práctica sigue disfrutando de la fama de un primer y lejano combate. Mis amigos y yo somos los mejores, somos los auténticos, los jóvenes periodistas de guerra de hoy parece que no merezcan respeto. Se impone el clímax gregario aquí y allí paralelo a la cultura del armamento.

Europa se ve superada por las cuestiones de siempre y con parámetros bien conocidos.

No mejora la especie humana. No. Nadie pone freno a la codicia del fuerte y del poderoso.

Nadie ilustra la ignorancia del débil, ni instruye a la multitud sobre sus derechos ni obliga a los líderes a cumplir con sus deberes. La generación de hombres y mujeres está condenada a sufrir que un individuo oprima a otro individuo, una nación atacar a otra, y así en esas regiones nunca llegue la prosperidad. Es más, sea quienes sean vendrán conquistadores, harán fuera a los opresores, claro, se pondrán en su lugar pero heredando su poder, también heredarán su rapiña, la tierra, como ven, va cambiando constantemente de tiranos de todo color, pero sin cambiar nunca de tiranía. Una vieja canción, despiadada y triste. La paloma de la paz sigue bebiendo el agua que la esteriliza.