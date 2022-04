Un hombre mayor

Adolfo Suárez llegó a la presidencia del Gobierno de España a los 43 años; Calvo Sotelo, a los 54; Felipe González, a los 40; Aznar, a los 43; Zapatero, a los 43; Rajoy, a los 56; y Sánchez, a los 46.

Núñez Feijóo, que podría incluirse en la generación de Rajoy, tiene ya en este momento 60 años (nació en setiembre de 1961), y por tanto, si alcanza en el futuro la presidencia del Gobierno, será el presidente de mayor edad que la alcance. Además, Feijóo es el que más tiempo de su biografía ha dedicado a la gestión pública. Acompañó en Madrid a Aznar en cargos secundarios, y desde 2005 se centró en la política gallega, primero como consejero y vicepresidente, después, desde abril de 2009, como presidente de la Comunidad Autónoma.

No parece que, dentro de ciertos límites, la edad sea relevante en la idoneidad política. Hay jóvenes adelantados que han desempeñado su papel con gran solvencia y madurez, y hay maduros septuagenarios y hasta octogenarios que responden con gran eficacia y nivel al reto de gobernar (Biden tiene 79 años y Trump 75). Sin embargo, en la crisis interna que está resolviendo el PP, hay dos enfoques opuestos en que la situación generacional de sus promotores tiene indudablemente algo que ver.

Hasta ahora, los antagonistas han sido coetáneos: Pablo Casado, persona avispada pero a la postre incapaz de adoptar una vía autónoma, ha tropezado con Isabel Ayuso, que ha hecho de la descarada espontaneidad un valor. La toma de postura de Ayuso, crecida por haber exterminado a su antagonista, se desprende de su intervención del sábado en el congreso, explicada así por Carlos Cué: «Ayuso dejó muy claro en cuanto tuvo una oportunidad que ella no va a cambiar. Seguirá teniendo un discurso nacional, centrado en hacer oposición a Pedro Sánchez desde Madrid ‘somos un partido nacional, existimos al servicio de España. No puede sernos ajeno lo que sucede en otras regiones. El futuro de Ceuta, Melilla, País Vasco o Cataluña lo decidimos entre todos’, se justificó— y por tanto será un verso suelto también bajo el mandato de Feijóo, aunque parece evidente que las cosas han cambiado mucho y no se repetirá la debilidad del liderazgo de Casado, que ayudó mucho al crecimiento de Ayuso». Y tras explayarse con críticas al actual gobierno, cuya principal característica sería ser «comunista», además de proetarra y antipatriota, también lanzó un aviso nada sutil a Feijóo: «No nos hemos reunido aquí para ganar un congreso, sino para ganar elecciones. Para ello, confiamos en Feijóo y en la fuerza del PP». Es decir, si Feijóo no se espabila y cumple, y a corto plazo, Ayuso no se andará con paños calientes.

Significativamente, Feijóo, por su parte, ha ido por otro camino, el del estadista con experiencia y capacidad de gestión. «En el PP tenemos un modelo de gestión solido, serio, perfectamente reconocible. Un modelo que demuestra que es posible bajar impuestos, es obligatorio mejorar los servicios y hay que aumentar la inversión. Y todo esto es posible cuadrando las cuentas públicas. Galicia es la única comunidad con todas las plazas de guardería gratuitas. Tenemos todos los hospitales nuevos o renovados. En política se cuentan muchos cuentos pero yo vengo a hablar de cuentas». Se supone que hay un proyecto político complejo detrás de semejante planteamiento, en que el que se sugiere equiparar ingresos y gastos.

Feijóo —cuentan los especialistas en política gallega— es un personaje maduro, duro y correoso, que no perderá ocasión de denigrar a sus adversarios, de confrontar con los demás, aunque ello le genere también críticas recíprocas», obviamente. No parece que la política vaya, pues, a pacificarse. Pero lo urgente no es eso sino de devolverle rigor y efectividad. Poder y oposición deben debatir a cara de perro, pero ser también capaces de hallar alguna síntesis, sobre todo en cuestiones de Estado. A la oposición le corresponde además la contradicción y el control del poder. Y, por supuesto, todas las partes deben preservar el interés general con cierta magnanimidad. Si Feijóo, en su edad adulta, adopta esta actitud que normalice el proceso constitucional y democrático, habremos salido ganando todos con el cambio.