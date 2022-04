Dia divuit de febrer va ser el Dia Internacional de la síndrome d’Asperger. Possiblement, una efemèride més per a molts. Un de tants «dies internacionals» que periòdicament es celebren. Ara bé, poden creure que pels qui tenim un parent directe amb un TEA ( Trastorn de l’espectre Autista) , es tracta d’una jornada ben especial. Pels qui no sàpiguen de què estic parlant, comentar que la Síndrome d’Asperger és la més benevolent de les afectacions neurològiques - inclou les psicològiques - de l’autisme. Normalment, no es tracta de joves que viuen al seu món i inexpressius, tal com es presenta sovint a l’autista. No, normalment són persones que no tenen masses problemes en ser externalitzar el seu estat anímic. Sense ser automàtic, poden tenir una intel·ligència superior a la mitjana - «altes capacitats», en diuen ara - i una capacitat psicomotriu acceptable. Aleshores, quin és el problema? La seva quasi nul·la capacitat de relacionar-se amb el món exterior. Que molts cops confonen amb els crits i la violència quan es senten inferiors, cosa que sol passar massa vegades.

Certament, els petits genis solen ser això: geniüts. I poden provocar estones de gran plaer emocional - es poden arribar a tenir converses d’un nivell realment elevat per una edat curta - com acte seguit un enorme disgust: tot el raciocini viscut minuts abans es pot convertir en colera sense motius massa aparents. Poden pensar que aquest article no tracta sobre un tema actual. Cert, però degut a l’evolució de la nostra societat, és una temàtica cada vegada més estesa a les escoles i centres educatius de casa nostra. La solució no és fàcil. De fet, essent sincers, no n’hi ha. Podem trobar tractaments. Des de grups de teràpia fins als tranquil·litzants, poques vegades desitjats pels pares. En definitiva, una enfermetat massa comuna i sovint amagada, poc suportable i amb una premisa clara: per fer-li front, la família ha de ser conscient que a casa hi ha un malalt. No un nin/a al qual satisfer tots els seus capricis.