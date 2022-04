Ucrania: los pecados de Occidente

Para los países occidentales, actitudes como la de Vladímir Putin, capaz de lanzar fríamente una guerra terrible para satisfacer aspiraciones territoriales y geoestratégicas, son directamente inconcebibles. Ya no se trata de exhibir prejuicios eurocentristas ni de apelar a ellos para encontrar significación a un acto de crueldad tan condenable. Podría decirse que Putin es ya un paria de la historia, un genocida, un enemigo del humanismo más sutil y avanzado del planeta que es el que se basa en la convención de los derechos humanos, que constituyen el súmmum de nuestro desarrollo ético y cultural.

Pero dicho esto, hay que añadir acto seguido que la actuación de Occidente no es del todo inocente en lo tocante a la deriva alocada del autócrata que se siente frustrado y traicionado. Se ha recordado estos días que la siniestra agresión a Ucrania no es una novedad surgida súbitamente sino que durante mucho tiempo ha sido un futurible cada vez mas cercano. El politólogo Max Krahé —en How the West Enabled War in Ukraine —y la periodista Barbara Spinelli —en Una Guerra nacida de demasiadas mentiras, en español en CTXT— han recordado casi al mismo tiempo que el 11 de enero de 2007 Putin intervino en la Conferencia de Seguridad de Munich y pidió a los occidentales que construyeran un nuevo orden mundial que superara al que existía en tiempos de la URSS. La ampliación de la OTAN, con diez nuevos países contiguos a Rusia entre 1999 y 2004, se había vuelto un asunto delicado. Y Putin se expresó en estos términos: «Creo que está claro que la expansión de la OTAN no tiene relación con la modernización de la Alianza ni con garantizar la seguridad de Europa. Por el contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Y tenemos derecho a preguntarnos: ¿contra quién se dirige esta expansión? ¿Y qué pasó con las garantías de nuestros socios occidentales hechas tras la disolución del pacto de Varsovia? ¿Dónde están hoy esas declaraciones? Nadie se acuerda de ellas. Pero quiero tomarme la libertad de recordar a esta audiencia lo que se dijo. Me gustaría citar el discurso del Secretario General de la OTAN Manfred Wörner, en Bruselas, el 17 de mayo de 1990, en vísperas de la reunificación alemana. Entonces dijo: «el hecho de que estemos dispuestos a no desplegar un ejército de la OTAN fuera del territorio alemán ofrece a la URSS una garantía de seguridad estable». ¿Dónde están estas garantías?

En 2008, Rusia intervenía en Georgia, lo que daba idea de su determinación y malestar, mientras Occidente dio nuevos pasos para atraer a Ucrania a su órbita, con el lanzamiento de la Asociación Oriental de la Unión Europea y el estímulo de EE.UU. para ingresar en la OTAN. Pero la UE no se portó bien con Ucrania durante la gran crisis 2008-2014, que le causó grandes penalidades. «Con la mitad de todos los préstamos ucranianos anteriores a la crisis denominados en moneda extranjera –ha escrito Max Krahé-, una línea de intercambio de dólares o euros habría contribuido en gran medida a prevenir un colapso financiero. Pero mientras EE. UU. proporcionaba una línea de intercambio de dólares para México, la eurozona no estaba dispuesta a extender una asistencia similar a los miembros de la UE, Polonia y Hungría, y mucho menos a Ucrania». En 2013, Ucrania se enfrentaba a la insolvencia y a la entrada en una profunda recesión, sin que Bruselas reaccionara. Fue entonces cuando Moscú dejó de presionar sobre Ucrania y le ofreció 12.000 millones de dólares al año en subsidios y beneficios económicos si el país abandonaba el Acuerdo de Asociación, o una escalada de sanciones si el presidente Yanukóvych firmaba aquel pacto con occidente.

El resto de la historia es conocida: Ucrania se fracturó, en gran medida a causa de las marrullerías rusas, Putin se adueñó impunemente de Crimea, los ucranios rusófonos organizaron la revuelta del Maidán, el país comenzó a desangrarse y llegó la invasión. Putin montó su cruento anacronismo belicoso, con lo que queda excluido de la historia. Pero estas tragedias no hubieran ocurrido si Occidente hubiese actuado con racionalidad y principios al término de la guerra fría.