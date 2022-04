Corazón de color encarnado

Corre Inés, decía tu madre, corre hacia el refugio más cercano de tu barrio natal de Lavapiés. Los fascistas castigaban la ciudad y a sus gentes sin diferenciar entre los armados y los civiles, sin contemplaciones entre los adultos o los niños. Lavapiés, hoy más en la picota que nunca, atiborrado de salas dedicadas al arte y a otros instructivos ideales, pero en las mismas laderas que marcan el gran desnivel hacia la ribera de un triste Manzanares. En la «Forja…» de Barea y sus papeles o en los orígenes de Jovellanos, en el mismo barrio que te vieron nacer tus padres, no muy lejos de donde pintara Picasso.

Madre no se separó nunca de vosotros ni bajo las bombas, ni cruzando el mar. Él subió hacia el exilio colgado del tren que iría trazando una larga línea de separación hacia el olvido. Nunca más volvisteis a ver a Padre. Nunca más con vida. Del campo de concentración hasta Toulouse y volver a empezar. Esperar atentos la muerte del dictador desde la ciudad rosada y a verlas venir. Una familia partida, volver a empezar en ambos lados. Una historia tantas veces repetida…

Inés Miranda Arias, parece ser que Padre trabajaba al servicio de la República. Ojo que suben los fascistas las escaleras y aporrean la puerta. Interrogan a quien queda, van y vienen, un par de veces al año, los buitres de siempre: niña, ¿dónde está tu padre? Ni la gentuza puede ahogar el brillo de tus ojos ni lo que visteis en Madrid atenuar la fuerza de una madre. Tu tío Ángel Miranda guardó muchos años la metralla en el cuerpo como quien guarda las pilas para no cesar de aclarar, una y otra vez, los hechos. Sí, quien empezó esa maldita guerra con tantas familias destruidas, con tantas vidas masacradas. La niña de la foto puso al mal tiempo buena cara. Amiga de la fiesta, a la memoria, para sobrevivir, puso barreras. Los recuerdos acumulan lodos en los fondos del pantano de la memoria donde había que tener muchos reaños para aguantarlo todo. Siempre positiva y amable. Siempre generosa y buena con los tuyos, incluso con los que ya nunca volvieron.

La historia se va reinterpretando hasta la saciedad. Ayer Catalunya o Madrid, hoy masacrando a las gentes en el Este. Inés Miranda Arias, tuviste el buen gusto de acoger la enfermedad en forma de demencia para no volver a ver cómo trabajan los dementes. Aquellos que te han querido y conocido no te olvidan. Muchas veces las consignas de nada han servido. A menudo basta con desafiar a la evidencia aunque sea con una sonrisa. No ceder un solo tramo de alegría. Nunca. Corren hoy otras criaturas con sus padres hacia los refugios. Aquí, nada aprendemos y los fascistas siempre son lo mismo. Aquellos que hacen el mal no descansan. Nosotras y nosotros tampoco. Hoy vuelas, libre, hacia tus padres. Nosotros, también, con la suerte de haberte conocido.