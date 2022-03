La sort, dolenta, de Sánchez

Evidentment. Napoleó Bonapart mai hauria incorporat Pedro Sánchez a l’Estat Major del seu exèrcit. Entre les nombroses anècdotes que es conten sobre l’emperador francès, n’hi ha una que assegura que s’envoltava de generals que, a més de competents, fossin gent amb sort. Del president del Govern no es pot dir que l’acompanyi la fortuna.

L’any 2016, hagué de dimitir de la secretaria general del PSOE a causa de la revolta organitzada per pesos pesants del partit. Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba dirigien les maniobres de setge. El 2015 es convertí en el primer aspirant a presidir el Govern que fou rebutjat en les dues votacions del Congrés. En aquella oportunitat, Pablo Iglesias li negà l’abstenció que hagués possibilitat un Executiu amb Albert Rivera. Arribà a la presidència del Govern el 2018 gràcies a una moció de censura contra Mariano Rajoy, però deu mesos després es veié obligat a convocar eleccions quan els pressupostos foren derrotats. Guanyà les eleccions d’abril de 2019, però, com que no aconseguí la confiança dels diputats, es tornà a votar el novembre del mateix any.

La darrera vegada tancà un pacte amb Podemos i es configurà el primer govern de coalició de la democràcia espanyola. El 8 de gener de 2020 tornà a prometre el càrrec de president. Setanta dies després es decretà l’estat d’alarma per la covid-19 i l’economia se n’anà a fer punyetes. A finals de l’any passat, ja començava a ser preocupant la pujada de la inflació. El 20 de febrer, Rússia envaí Ucraïna i avui el món tremola per por a una III Guerra Mundial. Els preus dels combustibles treuen al carrer milers de camions que, amb bloquejos de carreteres i marxes lentes, amenacen el subministrament a fàbriques, mercats i consumidors.

Sánchez habita La Moncloa des de fa 1.349 dies, 742 d’ells sota el signe de la pandèmia i 34 de la guerra. Si sumam a aquest període els 256 dies d’interregne entre les dues convocatòries electorals de 2019, ens trobam que el 73,9% del mandat del madrileny ha transcorregut baix circumstàncies excepcionals. Això és mala sort. Molta mala sort. Raó de més perquè Napoleó no el volgués tenir entre els seus homes de confiança.

Alguns lectors ja deuen aixecar la mà per discrepar i defensar que ha vençut totes les batalles. És cert que quan fou derrocat de la secretaria general del PSOE, va recórrer Espanya amb el seu Peugeot i humilià a la candidata oficialista, Susana Díaz. També que en el pitjor moment electoral del partit aconseguí que triomfàs una moció de censura. Així mateix, feu un gir radical en la seva estratègia, pactà amb Iglesias i assolí la presidència quan semblàvem abocats a una tercera convocatòria electoral.

Això no és sort. Tan sols supervivència. Sort és pujar a la presidència quan l’onada de l’economia és ascendent o quan les guerres són llunyanes. El socialista ha sobreviscut als atacs dels seus i, de moment, a les envestides externes. La fortuna, com es canta als poemes goliards del Carmina Burana, és «com la lluna, d’estat variable; sempre creix o decreix». A Sánchez li ha tocat la corba descendent.

Alain Bombard fou un metge que realitzà un experiment de supervivència a la mar. La part més compromesa fou travessar l’Atlàntic només amb una petita embarcació de goma bevent i menjant el que obtenia de l’oceà. La seva conclusió fou aquesta: «Sense menjar es pot sobreviure un mes; sense aigua es pot sobreviure deu dies; però la desesperació mata de vegades en poques hores».

Fins quan aguantarà el Sánchez impassible tanta contrarietat? Fins quan confiaran els votants que la fortuna canviarà i els vents bufaran de popa? Segons la tesi de Napoleó, si no comença a tenir aviat la sort a favor, el president perdrà les pròximes eleccions. O tornarà a sobreviure?