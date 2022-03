Ala passada Fira del Llibre de Palma de l’any 2021 al mateix Born de Ciutat vam coincidir, un horabaixa, abans de tornar a obrir les casetes, un nodrit nombre de llibreteres i llibreters fent un cafè. Va ser en aquell moment que unes companyes van suggerir la necessitat i la urgència de crear un petit marc on començar a debatre entre nosaltres.

El sector del llibre ja fa anys que viu molts de canvis. La pandèmia n’ha accelerat alguns i n’ha bloquejat d’altres. Tot succeeix molt de pressa i molts cops no hi ha marge per a veure les coses des d’una bona perspectiva. Aquesta és una prova «pilot» del que vol ser una trobada anual on el sector s’escolti a ell mateix, es debati i es proposin fórmules per garantir al llibre el lloc que li correspon.

Umberto Eco en el seu grandiós llegat literari, concretament als seus assajos, ens recorda com la memòria orgànica de totes les societats, la memòria dels nostres grans (la coneguda tradició oral) va precedir a la invenció de l’escriptura en el moment que neix la memòria mineral. Es diu mineral perquè els primers signes escrits es marquen en argila o directament a la pedra. Ja sabeu que després de les enciclopèdies de pedra vindrà Gutenberg i amb els segles democratitzarà la lectura. Nosaltres majoritàriament vivim i menjam del llibre en paper, el format que per ara ha estat el més capaç de difondre les idees i la igualtat entre les persones.

Curiosament avui, també té un suport mineral en la més novedosa de les memòries, la dels ordinadors, i la seva matèria primera que és el silici. Gràcies als ordinadors disposam d’una memòria inabastable, immensa, molts cops inacabable… on es pot obtenir tot allò que es vol saber, però ja es sap «no hi ha silenci més gran que el del renou absolut». Podem trobar una bibliografia de 10.000 títols d’un tema o d’un aspecte concret que cercam, però davant la immensitat del magatzem de memòria que ens ofereixen els computadors quedam parats i perdem el criteri de selecció. 10.000 llibres sobre Juli Cèsar és el mateix que no saber-ne res. Eco assegurava que si li haguessin aconsellat un, hauria anat a cercar-lo, però davant la imposició o el deure estúpid d’explorar aquests milers no segueixes endavant. Avui, entre aquestes 10.000 referències i els lectors estam nosaltres, els llibreters.

Realment els llibres ja existien abans de la impremta en forma de papirs i de diferents materials: lli, cànyom, tela… que amb el temps anaren canviant el format fins a arribar al que coneixem avui en paper, aquesta memòria vegetal, que és la que garanteix un diàleg entre el lector i l’autor que potser ja fa segles que és mort. La lectura és un fabulós diàleg i aquest és també el principal motiu que ens mou avui: el diàleg.

Aquesta és la primera edició de les Jornades del sector del llibre a les Illes Balears. Cada baula d’aquesta fantàstica cadena hi és representada. Des del Gremi de Llibreters de Mallorca volem analitzar el present i apostam pel futur.