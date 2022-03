¿La derrota de Putin?

Putin es un megalómano solitario, que ha recorrido una larga carrera desde las cloacas del Estado hasta las estancias aristocráticas del Kremlin y que, aupado al trono de la gran Rusia como un moderno zar imperial, ha decidido dar carácter vitalicio a su cargo, sin respeto alguno a la voluntad popular, que tampoco tiene en su país experiencia democrática alguna.

Cuentan los estudiosos de la psicología del poder que los autócratas, que terminan desconfiando de todo el mundo en su torre de cristal, se creen fácilmente seres ungidos por el destino, por lo que no toleran contrariedad alguna, ni desobediencia, ni siquiera discrepancia de su entorno. En el caso de Putin, esta propensión al hiperliderazgo ha sido notoria, e incluso ha labrado a su alrededor un misterio insondable que rodea a su vida privada. Sus designios son inescrutables y la opción de la guerra contra Ucrania ha sido sin duda una decisión personal.

Así las cosas, hay que preguntarse si Putin está preparado racionalmente para salir derrotado de su envite bélico, y podría pensarse que no. La victoria de los valientes ucranianos no es una opción posible a sus ojos. Lo cual genera otras preguntas más inquietantes: ¿qué ocurrirá si Putin llega a la conclusión de que no está en condiciones de ganar esta guerra convencional? ¿Se resignará a ello? ¿O utilizará todas las armas a su alcance, incluidas las químicas y las nucleares, para que este designio no se cumpla, aunque ello represente la tercera guerra mundial y la destrucción de la mayor parte del planeta?

Seguramente la OTAN, la UE y el G-7, reunidos estos días, se están preguntando, atónitos y horrorizados, algo parecido.