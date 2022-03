Europa se descoyunta; España anda aceleradamente desbocada

El mundo europeo que, con ajustes, algunos trascendentes, como lo fue, sin duda, la rendición de la ciudadela comunista sometida a la Unión Soviética, a la Rusia imperial, se instauró después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, toca a su fin. La insólita, además de genocida, criminal sin paliativos, agresión de Vladímir Putin (con no poco apoyo de la población rusa, conviene no olvidarlo) a Ucrania ha desmoronado el orden de la vieja Europa. Se acabó. El descoyunte es absoluto. Vale el tópico: nada volverá a ser lo que antes fue. Se ha dicho que el siglo XXI se inició en la postrera década del XX, al igual que éste enterró al XIX en 1914. También se extendió su partida de nacimiento en 2001 en Nueva York cuando las Torres Gemelas cayeron ante la vesania del terrorismo islamista. Fechas. Efemérides luctuosas. La tercera década de la Centuria sí certifica definitivamente que el siglo XXI ha arrumbado el esquema geopolítico del XX. En Europa es incontrovertible. De las destrozadas ciudades de Ucrania, reducidas a escombros, surgirá, cuando acabe la barbarie, cómo y cuándo está por saberse, otra Europa. ¿Cual? John Carlin, magnífico escritor, notable periodista, británico, poseedor de la nacionalidad española, es optimista. Llama a Putin en La Vanguardia «el oso rabioso, cruel y senil», afirmando que Estados Unidos, la Unión Europea y otros están más unidos que nunca en defensa del ideal de la democracia. Carlin, asumiendo la tragedia, exuda un cierto optimismo al afirmar que «la resistencia ucraniana luchará durante años, si fuera necesario, en defensa de un ideal que mucho más tiene que ver con la feliz democracia de la Alemania de hoy (olvidado, encerrado bajo siete llaves, su pasado nazi), como con las de los demás países de la OTAN, que con la furia senil del cruel, pobre y cada día más solitario oso ruso».

El contrapunto pesimista lo ofrece otro británico, el filósofo John Gray, profesor del pensamiento europeo en el London School of Economics, quien, en El País, asegura que los seres humanos matan y mueren inspirados por visiones místicas, que salvar a las víctimas de la tiranía y la agresión muchas veces es imposible. Añade que «se han acabado los engaños del pasado, hay que abandonar el sueño iluso de un orden mundial liberal y revertir el imprudente desarme de las últimas décadas. Solo así se estará preparado para lo que depare la guerra de Putin».

Dos visiones. Ucrania nos deja sin certezas. Y España, por primera vez presente en las decisivas cuitas Europeas, al contrario de lo acaecido en las dos guerras mundiales que la moldearon, se desboca inmersa en un malestar social muy real, que la extrema derecha está sabiendo utilizar con maestría. El explosivo incremento de los precios de la energía desencadenan un marasmo parece que incontenible. Agitación social semejante a la de la década de los 30 del pasado siglo. Fractura sistémica en ciernes que no pasa por Cataluña, sino que recorre todas las Españas. ¿Hasta dónde? ¿Cómo encauzarla? Algo se sabrá al respecto jueves y viernes en Bruselas. Pedro Sánchez cabalga el tigre. Hacerlo es enorme riesgo. El felino nunca se ha dejado cabalgar. Lo del Sáhara es inmensa cabronada, repleta de cinismo. También sobresaliente ejercicio de realpolitik. Fuera principios éticos. Estados Unidos, Francia y Alemania (Unión Europea) están con Marruecos. Avalan sus tesis. España deja de ser Quijote al que se liquida de un simple sopapo. Alineamiento con la OTAN. Nítido. Sin matizaciones. Que Podemos lo soporte maldiciendo al PSOE. Podemos pinta poco. Cada vez menos. La ira de Pablo Iglesias es exhibición de impotencia. La derecha con o sin Feijóo transita sin rumbo. La agitación social no. Puede desarbolar al presidente del Gobierno. Llevarnos a elecciones generales anticipadas de las que puede salir cualquier cosa. También en España han desaparecido las certezas. No puede haberlas en un siglo con tres décadas desquiciadas. En el inicio de la tercera, pandemia y guerra en suelo Europeo.