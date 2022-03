Sáhara: ideas y realidad

Han transcurrido 46 años desde que una España desarticulada y en crisis, un auténtico paria en el contexto internacional, salió del Sáhara Occidental por la puerta trasera. Aquella ya excolonia introducida en la lista de los territorios no autónomos de la ONU el 15 de diciembre de 1960 a través de la resolución 1542 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando todavía era una provincia española. Al cesar unilateralmente la administración colonial española, Marruecos hizo valer sus aspiraciones territoriales pero el Frente Polisario proclamó su independencia en 1976 creando la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida hasta el momento por ochenta y dos países de los cuales cincuenta y uno han congelado o cancelado sus relaciones con ella.

Durante este casi medio siglo, el asunto no se ha logrado desbloquear. En 1991, Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto el fuego auspiciado por la ONU y que incluía un referéndum en febrero de 1992. Pero no hubo forma de que las partes se pusieran de acuerdo sobre la población que debía tener derecho al voto. Desde 1997, James Baker, enviado personal del secretario general de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, presentó dos planes sucesivos, que no llegaron a buen puerto. Baker dimitía en 2004 diciendo: «No creo que esta crisis tenga solución». Durante la etapa de Zapatero, Moratinos ya defendió la tesis de que la autonomía del Sáhara podría ser una salida realista (y ahora Zapatero ha mantenido razonablemente su posición). En 2007, Marruecos ofreció al Polisario negociar un estatuto de autonomía. Pero el Polisario se niega a aceptar cualquier solución que no incluya un referéndum.

Y hemos llegado a la hora actual. Los EE UU han reconocido en diciembre de 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara. La administración Biden no da muestras de revocar esta posición, y Alemania, desde la llegada del nuevo gobierno encabezado por Scholz a finales del año pasado, ha iniciado un claro acercamiento a Rabat. Francia siempre ha defendido la tesis de la autonomía para el Sáhara. Era totalmente absurdo que España no cediera ante la ‘realpolitik’ impuesta por todas las potencias occidentales.

Llegados a este punto de la reflexión, parece sensato que España haya decidido romper de un modo u otro un impasse que estaba resultando muy lesivo. La lealtad afectiva al pueblo saharaui no debería ser incompatible con la normalización de relaciones entre los dos países, máxime cuanto objetivamente no existe ninguna posibilidad de que el Sáhara Occidental sea una nación independiente. Marruecos, nuestro vecino, interviene decisivamente en el control de la presión migratoria sobre nuestras costas, en la seguridad frente al terrorismo y en nuestras relaciones generales con el continente africano, por lo que no tiene sentido mantener un germen de enemistad a lomos de una quimera. Sin embargo, no todo son intereses en las relaciones internacionales, y el asunto del Sáhara contiene una fuerte carga simbólica en el progresismo español que debería haber sido tenida en cuenta. Se hubiera podido, en fin, avanzar con más mano izquierda, preservando el principio de libre autodeterminación, del que debería derivar la fórmula autonomista y no al contrario. Hay un abismo entre buscar acomodos convivenciales entre saharauis y marroquíes y tomar partido por el sometimiento de estos a un régimen como el marroquí que tampoco es un dechado democrático. Asimismo, habría que conocer los elementos que permitan evaluar esta cesión: el alineamiento con Marruecos no ha sido correspondido por ahora con garantías recíprocas sobre seguridad o sobre las plazas de soberanía españolas.

Argelia ha saltado como un felino sobre la decisión española, que sería a su juicio la «segunda traición» al pueblo saharaui. Sin duda, su rivalidad por la hegemonía en el Norte de África con su vecino marroquí, con el que todavía sostiene una rivalidad agresiva, le lleva a otorgar un carácter épico a una desafortunada descolonización que España, por su propia singularidad histórica, no supo/pudo gestionar mejor. Habría que intentar, en fin, concluir el proceso descolonizador con más sutileza que la que se muestra con este cambio súbito de criterio que aparentemente nos deja en muy mal lugar sin que se haya avanzado realmente hacia la solución del interminable contencioso.