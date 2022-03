«El sentiment que experimentaven tots els txetxens, petits i grans, era més fort que l’odi. No era odi, sinó que no reconeixien aquells gossos de russos com a homes i la repugnància, el fàstic i la perplexitat davant la crueltat absurda d’aquells éssers era tan gran que el desig de exterminar-los, com el desig d’exterminar les rates, les aranyes verinoses i els llops, era un sentiment tan natural com l’instint de conservació». Aquesta és la transcripció d’un paràgraf tret de la petita joia literària que és la novel·la curta Khadjí-Murat de Lev Tolstoi, on narra els darrers succeïts de la tràgica mort d’un guerrer txetxè, de presència imponent, tan valent com sagaç, enmig dels continus i sagnants combats lliurats entre els muntanyencs del Caucas i les tropes russes a mitjans del segle XIX.

El nostre guerrer s’enfrontà al seu cap, l’Imam, el qual respongué segrestant la seva mare, les seves esposes i el seu fill, retenint-los com a penyora. Desesperat, amb els seus quatre fidels, es va unir als russos a fi de recuperar la seva família. No li anà bé la jugada i l’extrema decisió de fugir per alliberar-la li costà la vida. Dos-cents milicians muntanyencs, a les ordres del Tsar, li truncaren la fuita i acabaren amb ell. Khadjí-Murat morí matant, crivellat pels trets dels venuts. Li tallaren el coll i se’n dugueren el cap com a prova d’haver complit l’encàrrec. Ell, creient com era, sabia que la terra prendria el seu cos però que la seva ànima la tendria el cel. A la novel·la es conta un episodi que em recordà les tàctiques militars que el President Putin utilitza per esclafar la resistència d’aquells que gosen fer-li front. Una colla d’oficials russos destinats al Caucas, de tertúlia en una pausa del servei, feien burla de la pintura d’un general en què apareixia tot valent amb un sabre a la mà en actitud d’atac. Se’n ben fotien perquè tothom sabia que en els combats de l’època ja no ocorrien bregues cos a cos; la cosa anava d’artilleria, canons, fusells i obusos. Les armes curtes només es feien servir quan hi havia algun despistat que fugia i llavores s’aprofitava l’ocasió per a foradar-li l’esquena amb la baioneta. Talment de la manera traïdora i cruel utilitzada pels exèrcits de Putin, experts en destruir ciutats i massacrar poblacions a base de míssils clavats des d’una distància segura.