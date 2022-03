Se lee más que nunca

La literatura compagina mal con las cifras y, en cambio, la cultura lo admite mucho mejor. El volumen exacto de nuestro músculo cultural coincide con el de nuestras lecturas. Cuentan la cantidad y la calidad; aunque, en una sociedad sin buenos maestros de literatura, es la cantidad la que conduce –o puede conducir– a la calidad. No siempre, por supuesto, pero sí a menudo, porque la costumbre ayuda a refinar el gusto y a dar consistencia al pensamiento. En un país sin pasado lector como el nuestro y que llegó muy tarde a la alfabetización (frente a las naciones protestantes, por ejemplo, que se alfabetizaron hace ya cinco siglos; o al pueblo judío, hace dos milenios), las cifras históricas nos indican un déficit en el hábito de la lectura que no es ajeno a nuestro secular fracaso educativo. Recuerdo haber leído que la clave del éxito finlandés -una de ellas- se hallaba en un múltiplo de siete, pues las bibliotecas públicas finlandesas prestan siete veces más libros que las españolas. Lo cual quiere decir, sencillamente, que un niño en Finlandia llega al colegio con un vocabulario mucho más rico y preciso que uno español, y con una capacidad de atención y de concentración sin duda también muy superiores. Son números que no nos hablan del estado de salud de la literatura –algo demasiado íntimo para ser cuantificado–, sino del de la cultura y de su ambición intelectual.

Señalan las estadísticas que nuestro país redescubrió la lectura durante la pandemia, forzado primero por el confinamiento y, después, por las dificultades para llevar a cabo actividades de ocio en exteriores. Y que esas cifras ascendentes de 2020 –un 64 % leyó algún libro durante aquel año y un 52,7 % leyó uno cada semana– se han mantenido en 2021 o, incluso, se han incrementado en cierta medida –un 64,4 % y un 52,7%, respectivamente–. El uso de las bibliotecas, por otra parte, no ha recuperado aún su nivel previo a la pandemia; tal vez debido a las restricciones que se han ido aplicando a lo largo de estos tiempos pandémicos en los espacios interiores. Ningún dato me parece más relevante que el 75,9 % de los padres lean habitualmente en voz alta a sus hijos menores de seis años. Esta práctica promueve no sólo el hábito lector y la imaginación de los niños, sino que estrecha los vínculos emocionales en la familia. Como el juego o la alegría compartida. Países como Singapur han puesto en marcha un plan lector de largo alcance que implica a toda la sociedad. Su convicción última es que sin lectura no hay cultura y que, sin cultura, un país difícilmente logrará articular un debate público digno de ese nombre. Los libros construyen inteligencia colectiva y, por tanto, nos preparan para el futuro. La Europa moderna se edificó sobre la novela y no es de extrañar que exista una íntima relación entre la prosperidad de los pueblos y su afán histórico por la lectura. Bibliotecas y librerías actúan como indicadores de la salud social. Quizás por ello, en una situación tan sombría como la actual, conviene enfatizar las razones del optimismo. Una de ellas, sorprendente para muchos, es la recuperación de los índices lectores. Y, en realidad, ninguna inversión dará mayores réditos que apostar por un ecosistema literario rico, accesible y plural.