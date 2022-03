La amenaza nuclear

Todo en la invasión arbitraria de Ucrania por Rusia es estremecedor e ingrato, pero quizá lo más trascendental de este nuevo conflicto es que no cabe duda alguna de que Rusia no se hubiera embarcado en esta guerra absurda si no hubiese dispuesto de arsenales nucleares que generan la consiguiente disuasión. Por añadidura, las amenazas rusas de recurrir a la más mortífera de las armas se han acompañado de graves imprudencias de su ejército en Ucrania, donde está la siniestrada central de Chernobyl (1986) –ya en poder de Moscú- y donde a punto ha estado de producirse una fuga en la planta de Zaporizhzhia, la más grande Europa, bombardeada e incendiada por tropas rusas. Si se piensa que hay otras seis plantas nucleares en Ucrania, se entenderá que el riesgo no ha pasado todavía.

Mohamed El Baradei, quien fuera director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica -hoy emérito-, Premio Nobel de la Paz, ha escrito un duro alegato contra la brutal agresión de Rusia a Ucrania. «Más allá de la horrible pérdida de vidas y del desplazamiento de millones de personas –ha escrito-, la característica más inquietante de la guerra de Ucrania ha sido la reintroducción de las armas nucleares como elemento central de la geopolítica». Algo que no había sucedido desde los años 60, con la crisis de los misiles. Como es conocido, en plena guerra fría se negoció –entre 1965 y 1968— el Tratado de no Proliferación (TNP), que entró en vigor en 1970, y al que actualmente se han adherido 191 países, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El Baradei, artífice de aquel tratado, explica que aquel texto reconoce «la devastación que causaría a toda la humanidad una guerra nuclear» y compromete a los signatarios a «proseguir negociaciones de buena fe sobre medidas efectivas relacionadas con el cese de la carrera de armamentos nucleares en una fecha próxima», así como «al desarme nuclear». Tras el TNP, se firmaron diversos tratados bilaterales entre la URSS y los Estados Unidos. Sudáfrica renunció a su arsenal nuclear en 1991, Bielorrusia, Kazajstán y Ucrania entregaron sus armas atómicas a la Federación Rusa en 1991 y suscribieron el TNP como países no nucleares… Sin embargo, aquella tendencia se quebró y diversos tratados de desarme se dejaron caducar o fueron denunciados por las partes. Por ejemplo, en 2002, George W. Bush se retiró del Tratado de Misiles Antibalísticos, que había limitado el despliegue de tales armas desde 1972. En 2019, Donald Trump retiró a su país del Acuerdo de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que vinculaba a Rusia y a EEUU desde 1987 (Rusia hizo lo propio meses después). También en 2019, los Estados Unidos se retiraron del Tratado de Cielos Abiertos, que desde 2003 permitía a ambas potencias realizar vuelos de reconocimiento sobre la otra; en 2020, era Rusia la que se apartaba. Trump, en su escalada belicista, denunció también el tratado que vinculaba a Irán e impedía que alcanzara la capacidad nuclear militar que estaba buscando; el acuerdo, que no era perfecto, enfriaba en todo caso la posibilidad de un conflicto probable entre Irán e Israel, país este que sí dispone de un arsenal nuclear. En definitiva, los Estados Unidos, o más concretamente los Republicanos de los Estados Unidos, han jugado con fuego reiteradamente en materia nuclear en lo que llevamos de milenio. Es evidente que solo un rapto de locura podría desencadenar una guerra nuclear, y que tanto Rusia como los Estados Unidos tienen mecanismos de control que evitarían en última instancia la acción de un desequilibrado. Pero parece evidente que tras esta guerra inquietante habrá que recuperar la senda del desarme con mucha más energía. En un discurso pronunciado el 5 de abril de 2009 en Praga, el presidente Barack Obama fijó un objetivo ambicioso: librar al mundo de las armas nucleares, a las que llamó «el legado más peligroso de la Guerra Fría». Trece años después, la visión de Obama sigue siendo una utópica pretensión. Y con la particularidad de que Rusia se ha convertido en una autocracia sin rumbo, en manos de un tirano que podría llevar su megalomanía a las últimas consecuencias.