Moral conservadora

Leo un trabajo de un representante notable y acreditado de la derecha mediática en el que se critica con dureza el pacto del PP con Vox en Castilla y León. Hasta aquí, todo correcto. Pero cuando uno se adentra en las tesis del artículo, comprende que la crítica se debe no tanto a una cuestión moral, a un asunto de principios, sino a un problema táctico: el pacto de la derecha con la extrema derecha es un desacierto porque convalida –legitima, podríamos decir- los pactos de Sánchez, estos consensos que han dado lugar al llamado gobierno Frankenstein.

De nuevo retorna al primer plano la cuestión de la simetría. No solo el pacto de la izquierda con la extrema izquierda –el PCE es la columna vertebral de ese sector- no legitima el referido pacto a estribor sino que ambas alianzas no son comparables. El PCE, ya convertido en eurocomunismo de la mano de Santiago Carrillo, prestó un gran servicio a España en general y a la Corona en particular facilitando la instauración de una monarquía constitucional en la Constitución de 1978. Y el comunismo más radical y autoritario, el estalinismo, tan condenable y hoy felizmente ausente en el mundo, prestó un servicio a Occidente al alinearse con él para vencer al Eje en la segunda guerra mundial.

El error de pactar con la extrema derecha no proviene, pues, de que brinde cierta legitimidad a la unión de las izquierdas sino de que concede respetabilidad a los mismos que ampararon y llevaron a cabo el Holocausto. Y a quienes, como Franco, enviaron tropas a luchar con nazis y fascistas. Por decirlo más claro, es inmoral dar juego a quienes querrían arrastrarnos a los territorios iliberales por los que transita Putin.