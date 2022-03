El domingo 20 de marzo se celebra una gran movilización rural en Madrid con el lema Juntos por el Campo. Está convocada por un conjunto muy diverso de entidades entre las que figuran ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España, o la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. La guerra en Ucrania ha cambiado el marco y profundiza la crisis lo que fortalecerá las demandas agrarias dentro de la manifestación. Desde Baleares se va a hacer un esfuerzo importante y un nutrido grupo de agricultores y agricultoras asistirá con banderas que muestren «Aquí estamos». He hablado con dirigentes nacionales y autonómicos y estoy al tanto de los preparativos desde varios territorios. El carácter multitudinario está garantizado.

La manifestación se plantea como un hito significativo dentro del ciclo de movilización que comenzó hace dos años con Agricultores y Ganaderos al Límite. Con una pandemia por medio, el sector respondió y actuó con responsabilidad y compromiso solidario, pero nunca olvidó las principales reivindicaciones que siguen estando vigentes. En estos dos años se han dado pasos importantes desde el Ministerio de Agricultura como ha sido la aprobación de la nueva Ley de Cadena Alimentaria, pero hay muchas cuestiones por resolver como por ejemplo la situación crítica en la que se encuentra el Sistema Nacional de Seguros Agrarios, o una transición justa y acompasada hacia los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo.

Interpretaremos mal la movilización si la circunscribimos solo al Ministerio de Agricultura. La movilización está planteando algo mucho más complejo y que he mencionado en varias ocasiones. En España falta un «Pacto de Estado en defensa del mundo rural y del sector primario» No estamos hablando de un pacto a modo de «Plan de Acción». Estamos hablando de un «Pacto Social» que fortalezca el compromiso de toda la sociedad con el medio rural y el sector primario. Es un pacto intangible y sutil. Este «Pacto Social» es el que ha existido en nuestro país vecino Francia desde hace 70 años, y que hace que gobierne quien gobierne, el sector agrario se respeta y se protege, y hace que la sociedad francesa se sienta orgullosa de su propio campesinado y lo que representa. La realidad es que el tiempo para construir este Pacto Social se está acabando. Por ello, uno de los resultados esperados de la manifestación debería ser un espacio de interlocución con el conjunto del Gobierno. Un espacio que no debe recaer solo en el Ministerio de Agricultura, sino en el que participen otros Ministerios como son el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Consumo, o el mismo Ministerio de Hacienda.

No será una manifestación cómoda. Les aseguro que el sector primario, y el medio rural «profundo» del que vengo, se siente frustrado, abandonado e incomprendido, y esto es el caldo de cultivo para que crezcan opciones reaccionarias y defensivas basadas en lo falso identitario. En la manifestación se mezclará una amalgama de reivindicaciones que pueden resultar duras e incómodas para ciertos sectores, pero les aconsejo y les pido que analicen más allá en clave de «chalecos amarillos». En este momento las opciones políticas pasan, o bien por dejar que este sentimiento acabe explosionando en forma de grupos espontáneos capitalizados por la extrema derecha, o bien por apoyar su canalización a través de las organizaciones legítimas y representativas que dan cuerpo al medio rural y que van a estar presentes en la movilización. Hace mucho escuché a alguien decir que parte esencial de la política consiste en «hacerse cargo de los problemas de la gente». Si las fuerzas políticas democráticas y progresistas nos desentendemos de todo lo que suceda el domingo, dejaremos de nuevo abandonada a la España del «Sr Cayo», dejaremos solo al sector primario, y dejaremos solas a las organizaciones que de forma consciente y responsable han decidido estar. Por todo ello, yo estaré el 20M.