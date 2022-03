La solución china

El acuerdo de cooperación entre China y Rusia, un documento firmado el 4 de febrero con ocasión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, expresaba el reforzamiento teórico de los lazos entre ambos países, que entonces pasó inadvertido. La amplia declaración hacía referencia a una «amistad entre los dos Estados [que] no tiene límites». Presentaba una descripción sin fisuras de los intereses comunes, así como los compromisos para abordar el cambio climático, la salud global, la cooperación económica, la política comercial y las ambiciones regionales y geoestratégicas. China se oponía a la ampliación de la OTAN y firmaba un gran tratado comercial de compra de gas a Rusia, en tanto Rusia criticaba el Aukus, la alianza de seguridad en Asia que formaron el año pasado EE UU, el Reino Unido y Australia. Moscú también declaraba que Taiwán forma parte del territorio chino, una de las grandes prioridades políticas del Gobierno de Xi, pero pasaba de puntillas sobre las pretensiones de soberanía de la potencia asiática en el Mar del Sur China. Occidente, tan miope a veces, debió haber tomado nota de que se enfrentaba a una poderosa y reforzada alianza.

Un mes después, el 5 de marzo, el primer ministro chino Li Keqiang presentaba a la Asamblea Popular Nacional el informe anual de la Labor del Gobierno que describía la situación del país, en marcha infatigable hacia la prosperidad. En el documento se reiteraban, ampliados, los compromisos permanentes de China con la reducción de la pobreza, la creación de empleo, la digitalización, la protección del medio ambiente, el cumplimiento de los desafíos demográficos, la prevención de enfermedades y una amplia gama de cuestiones económicas y financieras. Hubo un ajuste perceptible en el pronóstico económico, con un objetivo de crecimiento para 2022 de «alrededor del 5,5%», un poco mayor que el que pronosticaban los analistas. El presupuesto de Defensa crecía un 7,1% pero, en todo caso, el panorama estaba muy lejos de corresponder con un mundo en profunda y grave crisis a causa de la guerra de Ucrania.

Ambos acontecimientos mencionados enmarcan a la perfección el margen ruso de actuación. China es hoy es la segunda potencia de la tierra, tras un arduo camino: Entre 1978 y 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de China pasó de US$ 150.000 millones a US$ 12.240.000 millones (según cifras de la ONU). Y aunque políticamente siga siendo una autocracia de partido único, con limitaciones conocidas de los derechos humanos y con una represión detectable de determinadas minorías, no cabe duda de que el país más poblado del mundo ha sido capaz de sacar de la hambruna a prácticamente toda su población y de disputar a los Estados Unidos el liderazgo en materia de innovación tecnológica.

Pues bien, ese país en crecimiento constante no puede compatibilizar el acuerdo de cooperación con Rusia del 4 de febrero con el informe de prosperidad presentado en 5 de marzo. En otras palabras, China no puede alinearse en la marginalidad que auspicia Rusia, alineada con Irán y Corea del Norte, un paria que alimenta su propia decadencia. Con sus poco más de 140 millones de habitantes, está padeciendo una grave crisis demográfica, tiene un PIB algo superior al español –es la decimoprimera potencia del mundo-, una renta per cápita de poco más de 11.000 dólares, unas tasas de crecimiento inferiores al 2% en los últimos años, y no ha conseguido subirse al tren de la tecnología ni del desarrollo. Ello explica que China mida su respaldo a Rusia y que se abstenga en las condenas a Moscú en Naciones Unidas.

Así las cosas, Occidente tiene una clara oportunidad de aplicar al problema de Ucrania la «solución china» que pasaría por mejorar sus relaciones con la potencia asiática, a cambio de su mediación frente a Moscú, de que meta en vereda a su amigo ruso, que de no ser por China estaría completamente aislado. Es una vasta operación que debería ser el preámbulo de un nuevo statu quo global y sin hegemonías agresivas, comprensivo con los modelos iliberales con los que habría que contemporizar, poniendo siempre en la balanza, como elemento previo, un respeto creciente hacia los derechos humanos.