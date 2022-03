Nada nuevo

La historia tiene la amarga costumbre de repetirse una y otra vez y las semejanzas entre sus protagonistas y sus protagonismos son más que evidentes, como es la caso de lo de Ucrania; se me hace que el Zar Vladímir debiera pagar royalties por su plan de invadir el país vecino a su colega de metodología, Don Adolf por el fragrante plagio de su plan de ocupación hacia el oeste; la comparativa entre la crisis de los Sudetes en 1938, primero y la invasión de Polonia después y esta nueva dentellada territorial rusa no deja lugar a dudas; la similitud de previa lluvia propagandística, mendacidad, subterfugios y simples y llanas mentiras es demasiado preocupante para no ser reconocida y tenida en cuenta.

También el Hitler de los treinta, como el Putin de este febrero, aseguraba que no deseaba el conflicto sino que su cuita era ir en pos de la paz y que tampoco deseaba ganancias territoriales, ocultando al tiempo sus apetencias por otros territorios del Este como Posnania, Alta Silesia, Prusia Oriental, Danzig, Memel, que consideraba ilícitamente robadas al otrora Imperio Alemán en el Tratado de Versalles; también el canciller ponía como excusa la protección de ciudadanos objeto de represión, igualito que hace el presidente ruso; de igual manera el de Braunau acusaba al checo Benes de vulnerar los derechos de sus ciudadanos, igualito que el de Leningrado con el ucraniano Zelenski; el ruso mantiene la opinión, al igual que pensaba el alemán de Checoslovaquia, de que Ucrania nunca debiera haberse convertido en Estado; todo son similitudes, quizá la única diferencia entre los dos es que el Lebensraum de Hitler le quedaba al Este y el de Putin se localiza en su Oeste, pero a los dos les une su común afán por recrear pasadas glorias imperiales, el Gran Reich de los mil años para uno y la gran Rusia de los Zares o el dominio territorial de la difunta Unión Soviética para el otro. Y los dos se han beneficiado en igual forma de la debilidad y las dudas de los posibles otros actores internacionales que pudieran intervenir, impidiendo sus acciones. Otra característica que les une a ambos, tan solo separados por las épocas en las que vivieron, es su habilidad para deshacerse de sus enemigos políticos, adversarios o críticos de forma sigilosa y sin que se halle una sola orden escrita de su puño con indicaciones al efecto; sus esbirros, los de los dos, actúan en la línea del pensamiento de su Guía, sin que este tenga necesidad de manifestarse entre los mortales. El veinticuatro de Junio de dos mil, veinte, Gospodin Putin, presidió las festividades militares en celebración del septuagésimo quinto aniversario del final de su «Gran Guerra Patria» contra el nazismo; algunas de las tropas que desfilaron en la Plaza Roja en conmemoración de la derrota del nazismo después de que aquel ocupara las tierras rusas, seguramente están ahora entre las que se comportan y actúan no mejor que sus homólogos de la Wehrmacht, ocupando el territorio ucraniano. Por ello se me hace que los ciudadanos rusos y sus gobernantes no debieran olvidar que el primer cargo del que fueron acusados, y por esa causa condenados a la horca, algunos de los jerarcas nazis fue el de dirigir, preparar, desencadenar y desarrollar guerras de agresión o de guerras en violación de los acuerdos internacionales; lean estas palabras «era el primer caso en la Historia en el que comparecían ante un tribunal los criminales que se habían apoderado de un Estado y habían convertido este Estado en el arma de sus terribles crímenes»; esta manifestación parte del Jefe fiscal de la delegación soviética en aquel proceso, el General Román Rudenko; ¿Qué pensaría hoy el General de iguales crímenes llevados a cabo por sus compatriotas dirigentes?; quizá considerara que si aquellos fueron colgados por hacer lo que sus propios perpetran ahora, no menos condena les debiera recaer a los que, de entre los suyos se conducen de igual manera. En definitiva que al moscovita, aunque nacido en San Petersburgo, y al berlinés, nacido en la Alta Austria, les unen por igual intenciones, modos y menosprecio por los demás. Y en cuanto a las consecuencias, de eso que se llama macroeconomía, de esta concreta repetición histórica, es menester recordar que los agricultores, sobre todo castellanos, allá por los años cincuenta del siglo XIX, aprovecharon la circunstancia de la guerra de Crimea para disparar el precio del trigo, dado el cierre de los puertos, como Odesa y Sebastopol, por donde salía el trigo ucraniano, acompañando el beneficio con aquel castizo pareado de «lluvia y sol, y guerra en Sebastopol». A lo mejor, o a lo peor, las tornas no son tan halagüeñas en ésta ocasión.