El pitjor no arribarà

Davallar un grau la temperatura de la calefacció, com ha demanat Josep Borrell, és una molèstia mínima per als ciutadans europeus. Pagar la benzina a dos euros ens tocarà la butxaca. Tal vegada, pot tenir els efectes col·laterals d’animar a utilitzar menys el cotxe, afavorir el transport públic, reduir la contaminació i posar fre als embussos de trànsit. Un encariment dels aliments hauria d’obligar a un govern d’esquerres a prendre mesures per a afavorir les famílies més vulnerables. El mateix es pot dir pel que fa al preu de l’electricitat o al gas de consum domèstic.

Els pescadors illencs parlen de deixar de navegar per l’encariment del combustible. Els transportistes amenacen de protestar ferm. S’ha anul·lat un congrés previst a Palma. Francina Armengol conta als alemanys que les expectatives turístiques són extraordinàries, però tot l’optimisme depèn de què no es talli el fil de la confiança dels clients potencials, és a dir, que no temin per la seguretat ni per l’economia.

Si aquestes són totes les desgràcies que ens portarà l’agressió de Vladímir Putin a Ucraïna, ens podem donar per raonablement satisfets. Les guerres reals es viuen en directe. Baix les bombes que esclaten a Kíev. En els soterranis on els civils es protegeixen dels míssils que destrueixen Mariupol. En les marxes baix la neu per cercar llocs on no soni el renou de les bales. En la tensió de les calmes, quan la població surt als carrers buits a la cerca de queviures cada cop més escassos. En els plors dels infants incapaços d’entendre perquè no van a l’escola o s’han d’abstenir de jugar amb els amics.

Si la nostra implicació en el darrer desgavell d’Europa tan sols ens costa un grau de temperatura i uns euros, podrem fer un alè. Alguns encara hem recollit la llet en pols dins bosses de paper marró que ens entregaven a l’escola gràcies a l’ajuda americana. Els pares i padrins de la meva generació ens recordaven les cartilles de racionament, establertes per Largo Caballero el 1937, esteses a tot el país el 1939, després de la victòria dels militars revoltats, i actives oficialment fins a l’any 1952. Els aliments no eren suficients per cobrir les necessitats bàsiques de la població. A la postguerra espanyola hi havia homes, dones i nins que morien de fam. Mentre, estraperlistes, contrabandistes i autoritats corruptes s’enriquien amb les desgràcies del poble.

Fa unes setmanes volíem creure que els tancs russos mai entrarien dins Ucraïna. Ara ambicionam que en algun moment aturin i el malson hagi durat un mes, dos com a molt. Avui esperam que Putin no gosarà obrir nous fronts a les repúbliques bàltiques, però ningú pot garantir on s’atura la bogeria bèl·lica un cop s’ha disparat el primer tret. Les amenaces nuclears del tirà de Moscou ens semblen avui una fanfarronada, ahir ens ho pareixien les maniobres properes a la frontera.

Tots desitjam que, després de la pandèmia vírica, la guerra sigui breu i es resolgui raonablement per a tothom, sobretot pels més dèbils, que són els ucraïnesos agredits. Però convé que, per si de cas, ens preparem per al pitjor i comprenguem que els nostres problemes de societat enriquida no són els més greus que ens poden colpejar. Acomodats com estam a obrir l’aixeta i que surti aigua, a prémer l’interruptor i s’encengui la bombeta o anar a la benzinera i omplir el dipòsit; l’escassesa ens sembla una distopia. El pitjor no arribarà, però sempre hem d’estar preparats per si es presenta de sobte.