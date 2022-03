És evident que la circularitat està de moda, la prova està en què l’adjectiu circular apareix cada vegada més en els discursos de polítics, empreses i associacions. Aquest fet és, sens dubte, una bona notícia, però com sempre que un concepte es comença a fer servir a totes hores, cal sospitar.

Aquesta popularitat de l’economia circular no és casual, la idea d’aprofitar els nostres residus per generar un nou producte no és només una bona opció, sinó que, segurament, és l’única opció que tenim a llarg termini com a societat. El problema, com sempre, arriba quan l’etiqueta circular vol amagar pràctiques que no són plenament sostenibles.

Clar que és important que els residus siguin vistos com una oportunitat i oferir-los una nova vida, però no podem oblidar que la circularitat ha sé ser de proximitat per poder ser considerat sostenible. De poca cosa serveix comprar un banyador fet amb plàstics reciclats, si s’ha fabricat en un país llunyà, amb escassos drets laborals, i per arribar a Mallorca ha de recórrer mig món, amb les emissions que això suposa. Això pot semblar un exemple molt extrem, però amb la quantitat de productes que ens han intentat presentar sota el paraigües de «verd», seria ingenu no sospitar de l’adjectiu circular.

Per tant, podem afirmar que per ser vertaderament circulars necessitam una indústria propera, és a dir, illenca, que tingui la capacitat de donar sortida als residus que hem generat i, posteriorment, reciclat. Si no tenim empreses que treballin amb plàstic reciclat, per exemple, tot el nostre plàstic ha de sortir cap a la península per ser tractat, la qual cosa genera emissions i la pèrdua d’una important font de riquesa.

Amb l’objectiu de posar fi a aquesta situació, el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca ha llançat la primera línia de subvencions per a empreses i persones treballadores autònomes que treballin l’economia circular a la nostra illa. Amb una partida de 150.000 € en total i fins a 20.000 € per a cada projecte que s’hi presenti, volem posar-nos del costat del teixit industrial que treballa perquè Mallorca sigui 100 % sostenible.

Avui, l’únic cercle que podem tancar a la nostra illa és el de la matèria orgànica. La nostra terra demanda grans quantitats de compost i, per això, hem projectat la construcció de 5 plantes d’orgànica. Així podrem aprofitar tota l’orgànica que generam gràcies al nostre potent sector de serveis.

Però aquesta línia d’ajudes se centra en altres tipus de residus. Pensam en empreses que puguin reciclar envasos, vidre, tèxtil... Tots els cercles que encara no podem tancar perquè són residus que hem d’enviar lluny de Mallorca perquè puguin ser aprofitats.