La guerra dels deus

Què se’n pot dir de la guerra, quan és el pa de cada dia? Que tots els deus ens acompanyin en aquest nou capítol de les nostres vides, sense ells no tenim res a fer, i si per desgràcia no poden ser tots, que a vegades passa, segur que seran molts, perquè les guerres és lo que més els agrada. De fet, els deus són experts en crear guerres. Tot comença com un simple joc: un déu persegueix una deessa per un bosc, però cauen i redolen fins un llac, on aprofiten per fer l’amor i s’enamoren. Llavor la cosa se complica, perquè del llac en surt un ninet que normalment sol ser tremendament pervers. El darrer que va néixer entre dos deus bastant rarencs i amb problemes de depressió va ser en Putin, un ninet que ningú pensava que pogués arribar a fer-nos tantes putades. Però és que ja l’educaren així, i el seu poder, ara mateix, està a l’altura del gran Zeus, que li té una forta una enveja.

Les guerres no les guanya cap humà, les guanyen els deus, que se’n riuen de noltros des dels niguls, i aquesta és la realitat, no n’hi ha d’altre. Maldament la història mos hagi fabricat tants de vencedors, lo cert és que no n’hi ha cap, la victòria sempre és dels deus. No hauríem de fer tant de cas a la història, no és perfecte, i té la mania d’inventar-se episodis confusos plens de falsos herois. És preferible centrar-se en el present, i el present és un nigul radioactiu que s’acosta en mans d’un nin, que l’engronsa i vol jugar amb ell. No sé com mos en desfarem, perquè si ja ens costa interactuar amb els deus des d’una església, no vull imaginar en plena guerra i amb tot l’escàndol que això implica. N’hi ha que han proposat acostar-li a n’en Putin un nigul amb na Heidi per veure a mem si aconsegueixen reblanir-li els pensaments, ara que encara és un ninet. D’altres, en canvi, són partidaris d’enviar-li directament en Mazinguer Z, que li fa molta por. Però d’una manera o l’altre, no oblidem que els deus manetjen els fils, ni la Balanguera hi pot dir res.